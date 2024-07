Vallecrosia, successo per lo spettacolo teatrale "Le maschere della verità"

Grande successo di pubblico e critica per lo spettacolo teatrale dal titolo “Le maschere della verità’“, con la regia e drammaturgia della Dott. ssa Silvia Villa, andato in scena nel suggestivo Borgo di Vallecrosia Alta, domenica 30 giugno. Un intenso ed emozionante viaggio teatrale nel quale ci si è chiesti: Cos’è la Verità? Chi la decide? E’ possibile Vivere senza Maschere? 26 bravi interpreti, che hanno partecipato con grande entusiasmo ai laboratori teatrali avanzati e di primo livello condotti da Silvia Villa in collaborazione con il Teatro della Luna di Vallecrosia e patrocinati dal Comune, hanno dato corpo e voce a monologhi e dialoghi brillanti e drammatici, alcuni dei quali ispirati a Cechov, Pirandello, Tennessee Williams, Woody Allen, altri scritti per l’occasione anche dagli stessi partecipanti. Gli Spettatori sono stati guidati alla ricerca dell'uomo e delle sue molteplici identità tra le mille maschere della verità. Lo Spettacolo è stato sostenuto dal Comune di Vallecrosia, che la Regista e la Compagnia ringraziano per il rinnovato sostegno. Inoltre per l’occasione, prima e dopo lo spettacolo, si è potuto cenare alla nuova “Osteria dei Matt” in Piazza Nuova.

Altri eventi teatrali si terranno il 27 luglio, quando andrà in scena la Commedia “il Ladro” della Compagnia Teatro della Luna e il 1’ settembre i Caruggi del Borgo Antico si animeranno con un originale spettacolo teatrale itinerante tra poesia e fotografia sempre con la regia di Silvia Villa, ispirato al libro di Chiara Torredoro e Fabio Acquista “la Poesia dell’istante” , con cui scoprire tutto il fascino di questo luogo fiabesco.

L'organizzazione ringrazia gli interpreti in scena: Alessandra Di Bonaventura, Alida Castro, Angela Castro, Annalisa Ingrosso, Brigida Sette, Claudio Ristagno, Cristina Lepanto, Dorina Vidale, Elena Triveri, Emilia Serpico, Evelina Liverini, Maria Francesca Gallo, Francesca Nardotto, Ingrid Marchot, Lucia Lombardi, Luciano De Stefanis, Matteo Cassini, Marina Pratelli, Marinella Lanteri, Moreno Campodoni, Paola Costamagna, Paola Mazzonna, Rosa Gallizzi, Valentina Bruno.