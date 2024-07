Vallecrosia: subbesso per lo spettacolo 'Bagno di una Notte di mezza estate' alla RSA Casa Rachele

Come abbattere un bel po' di pregiudizi sulla terza (e anche la quarta) età e sui luoghi di cura per chi non è più autosufficiente? Passare un po' di tempo a Casa Rachele, a Vallecrosia, e possibilmente assistere ad uno degli spettacoli che il personale, tra un'urgenza, un incontro formativo, le cure quotidiane, la fisioterapia e tutto il resto, mette in scena due volte l'anno, insieme agli Ospiti.



Mauro e Dario Grassano da tempo supportano Casa Rachele in questa avventura - si spiega nel comunicato -: musica, ballo, recitazione, per il 'Bagno di una notte di mezza estate' che ha commosso e fatto sorridere il pubblico, numeroso e partecipe. In scena numerosi operatori (perché l'attività non si ferma nemmeno per la festa, e tanti colleghi erano comunque in turno al lavoro) e qualche Ospite, con spezzoni di vita vera che hanno fatto sorridere e commuovere tutti i presenti".

"Uno spettacolo al contrario, che ha preso il via dai ringraziamenti, sentiti e veri, non di circostanza, ed è terminato con la comparsa del titolo, una cena deliziosa e qualche spruzzo d'acqua, fortunatamente per gioco, e non per la pioggia".

Ha senso parlare di amicizia tra colleghi di lavoro? "Noi ci crediamo - dice Mauro Vicenzi, direttore della struttura - perché il tempo impiegato a provare, a mettere in scena lo spettacolo, di fatto migliora le relazioni tra il personale, aiuta le persone a comprendersi e conoscersi sempre meglio e questa armonia ha di certo una ricaduta positiva sulla relazione con i nostri Ospiti. Un altro grazie non scontato - prosegue - va alle famiglie dei nostri operatori. Il tempo delle prove è spesso sottratto a loro, ma stasera mogli, mariti e figli sono qui con noi per fare festa".

"Casa Rachele non è un posto triste, cupo, isolato, ma un luogo dove la cura si realizza col sorriso. Il dolore e il tempo che passa si affrontano meglio con due armi diverse, ma molto potenti: la competenza e l'empatia. Insieme sono invincibili, qui sono coltivate entrambe, con cura.

E ora, il tempo delle vacanze estive e via, pronti a settembre per costruire e mettere in scena lo spettacolo di Natale!" .