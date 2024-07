Sanremo: senza corrente è rimasto chiuso per diversi giorni l'Info Point turistico al 'Rigolè'

Info Point del ‘Rigolè’ chiuso per una decina di giorni a causa della mancanza di energia elettrica. Nonostante le ottime presenze di turisti a Sanremo, questi non hanno potuto utilizzare le informazioni del chiosco (ex edicola) di fronte al cinema Centrale, in via Matteotti.

Difficile capire la motivazione, anche se sembra che la corrente sia stata tagliata dal fornitore per motivi ancora da capire. L’ufficio ha finalmente riaperto nelle ultime ore ma sono stati in molti, tra i turisti che sono a Sanremo e nell’estremo ponente in questi ultimi giorni, a lamentare la chiusura del chiosco.

Era invece regolarmente aperto l’info point turistico del Palafiori, in corso Garibaldi.