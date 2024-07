Sanremo, Mager apre il dossier sull'igiene urbana e scrive ad Amaie: "Serve una relazione"

Se ne era parlato a più riprese, durante la campagna elettorale, e lo stesso neo sindaco lo aveva annunciato poco dopo la sua elezioni.

Nelle sue prime giornate da sindaco di Sanremo, Alessandro Mager ha subito aperto il dossier relativo all’igiene urbana. Il sindaco ha così inviato ad Amaie Energia e Servizi una lettera, indirizzata al presidente Andrea Gorlero e al direttore generale Luca Pesce, per avere un quadro chiaro e dettagliato dell'operatività dell'azienda in relazione ad alcuni aspetti di particolare rilievo legati al servizio di igiene urbana.

In particolare, il neo sindaco ha chiesto le iniziative intraprese per incrementare il sistema di raccolta rifiuti e igiene urbana nei mesi estivi e, in riferimento al preannunciato ottenimento di numerose nuove isole ecologiche informatizzate tramite bando PNRR, ha domandato specifiche in relazione al numero, alla data di consegna e alle tempistiche di collocamento sul territorio.

Su questo, è stata chiesta una relazione che verrà poi approfondita in un successivo colloquio.