Post elezioni a Sanremo: Rolando potrebbe ripensarci? Sanremo Domani " Noi ce lo auguriamo"

Sanremo Domani ha annunciato l'elezione dei propri candidati (Gianni Rolando, Marco Damiano e Monica Rodà) a consigliere comunale della lista: "Questo risultato è il frutto dell'impegno e della dedizione di tutti i candidati e dei membri dell'associazione, che hanno lavorato instancabilmente per rappresentare le esigenze e le aspirazioni della nostra comunità”.

Sono le parole del direttivo di ‘Sanremo Domani’, la lista che ha sostenuto il candidato a sindaco della città dei fiori, ad una settimana dal ballottaggio. “Durante la campagna elettorale – prosegue - abbiamo ascoltato con attenzione le numerose segnalazioni e richieste dei cittadini di Sanremo. Queste voci ci hanno guidato e continueranno a essere il nostro punto di riferimento fondamentale. Ci impegniamo a portare in consiglio comunale le istanze della cittadinanza, con l'obiettivo di costruire una Sanremo più inclusiva, sostenibile e attenta ai bisogni di tutti”.

Il neo consigliere, Marco Damiano, ha dichiarato: "È un onore e una responsabilità rappresentare i cittadini di Sanremo in consiglio comunale. Lavorerò con dedizione per garantire che ogni voce sia ascoltata e che le proposte raccolte durante la campagna elettorale siano trasformate in azioni concrete. Sanremo Domani non è solo un nome, ma un impegno verso un futuro migliore per la nostra città”.

Dal lunedì post ballottaggio, con la dichiarazione di Rolando che avrebbe rinunciato al suo posto in Consiglio, c'è attesa per capire cosa farà l'ex candidato a sindaco. Al momento il direttivo di ‘Sanremo Domani’ si augura che Rolando ci ripensi, anche in funzione delle molte persone che hanno creduto nel progetto. “I progetti che dovrà portare avanti il Sindaco Mager – dicono – sono particolarmente difficili, il nostro compito sarà quello di controllare la situazione, in particolare per la realizzazione del porto e dell’uscita dell’Aurelia Bis a Pian di Poma”.

“Purtroppo l'ingegner Gianni Rolando, candidato sindaco non è riuscito ad essere eletto – termina ‘Sanremo Domani - ma è stato e, rimarrà, un perno fondamentale e un punto di riferimento dell'associazione e della politica di opposizione. La sua presenza garantirà il necessario cambiamento che tutti noi auspichiamo. Ringraziamo tutti i nostri elettori per la fiducia accordataci e rinnoviamo il nostro impegno a lavorare con trasparenza, competenza, coerenza e passione. Invitiamo tutti i cittadini a continuare a partecipare attivamente, contribuendo con idee e suggerimenti per il bene comune. Rolando deciderà se entrare in consiglio o meno e lo farà a breve. Rimane comunque il nostro ‘capitano’. Sicuramente, nei prossimi giorni, faremo l’analisi di un progetto politico di centrodestra che, al momento a Sanremo, esiste davvero poco”.