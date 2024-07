Bordighera: trasparenza amministrativa, autocertificazione di Giunta e Commissioni in previsione del Puc

Nel rispetto della trasparenza amministrativa richiamato dalle norme in vigore ed in previsione della predisposizione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, i componenti dell’Amministrazione di Bordighera autocertificheranno una serie di condizioni per garantire che il loro comportamento sia improntato all’imparzialità.

Oltre ai componenti della Giunta ottempereranno alle indicazioni anche i componenti della Commissione Consiliare per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente. In pratica autocertificheranno:

- l’esercizio (o il non esercizio) anche in via occasionale di attività di intermediazione immobiliare o affine alla gestione di patrimoni immobiliari;

- la titolarità (o non titolarità) di diritti di piena o nuda proprietà o usufrutto anche in quote, di partecipazione proprie, del coniuge e dei parenti entro il quarto grado, anche per interposta persona, di terreni ubicati nel territorio comunale di Bordighera;

- la dichiarazione di appartenenza (o di non appartenenza) ad associazioni o enti di qualsiasi specie o natura anche se cessati nell’anno precedente, con indicazione del nominativo e della sede sociale.

La decisione è stata presa dalla Giunta con un apposito atto di indirizzo.