Val Nervia, al via il multievento "E...state in vigna in alta via": ecco il programma

Nuova scommessa artistico-culturale quella che nell’anomala estate 2024 prenderà il via in questi giorni organizzata da Liber Theatrum in collaborazione con una delle più note aziende vinicole dell’estremo Ponente ligure.

"E...state in vigna in alta via" il titolo scelto per un originale e multiplo appuntamento in una nuova e affascinante location nell'entroterra della Val Nervia, dove teatro e musica si mescoleranno anche ad altre iniziative sino alla metà di Settembre.

Si comincia giovedì 4 luglio alle ore 21.30 nell'Azienda vinicola Alta via a Dolceacqua in località Arcagna con il concerto dal vivo di una dei migliori gruppi musicali della zona - i Taità - Etnojazz band dalla musica intrigante e dalle atmosfere assolutamente uniche e originali.

“E…state in vigna in alta via" proseguirà con altre due serate musicali: Giovedì 18 Luglio la Linguistica Ensemble con "Tra noi e il cielo - in viaggio con Faber" omaggio a Fabrizio De Andrè, in occasione del XXV anniversario della sua scomparsa; Giovedì 1 Agosto con gli Amarcord e il loro "Un bacio a mezzanotte", raccolta del migliore e indimenticabile swing italiano di artisti di fama in attività durante gli anni ‘50-‘60 quali Nicola Arigliano, Gorni Kramer, Pippo Barzizza, Lelio Luttazzi e altri ancora.

Due saranno invece gli appuntamenti teatrali: la sera di Venerdì 9 Agosto con "Le stelle ci guardano" e nel tardo pomeriggio di Domenica 15 Settembre con uno spettacolo dedicato al "vino e alla vendemmia". A tutto ciò si aggiungeranno, a partire da Domenica 7 Luglio - Ebbri di stelle - sette serate dedicate alle stelle con osservazione del cielo guidata dall'Associazione Stellaria.

Ingresso per musica e teatro fissato in € 15,00 e per tutti gli appuntamenti, anche e soprattutto quelli dedicati all'osservazione astronomica, è prevista la possibile visita della cantina e l’apericena picnic con prodotti a km zero e la degustazione dei vini Altavia.

Grande attesa quindi per il battesimo di Giovedì 4 Luglio quando, approfittando di un'ambientazione straordinaria, nel silenzio e nella pace di un luogo sorprendente, attorniato e immerso nelle vigne, i Taità sperimenteranno tutta una serie di suoni, miscelando antiche melodie etniche a più moderne sonorità elettro-jazz, utilizzando flauti indiani, strumenti a corda africani, sax, batteria e basso elettrico. Il risultato sarà pura improvvisazione.

Quattro i musicisti che si esibiranno sotto le stelle e con un panorama mozzafiato: Antonio Russo: chitarra, oud e loutar; Alberto Micciché: basso elettrico; Ruslan Pashynskyi: sax soprano flauti etnici; Gianluca Ferrero: batteria e percussioni etniche.

Il gruppo dei Taità nasce attorno al 1995, attraverso il viaggio dei suoi componenti in vari generi musicali che sono culminati con un progetto acustico, lounge. Ogni membro della band ha avuto un evoluzione a sè stante, dall'autodidatta al pluridiplomato in conservatorio, dallo studio di musica etnica su libri alle ore passate in giro per il mondo a raccogliere ricchezze dalle più disparate etnie di percussionisti.

Il progetto gode di una multisfacettatura della musica, che spazia tra innumerevoli generi etnici oltre all'afro, caribbean, latin jazz, dalle armonie più semplici e orecchiabili agl'incastri più improbabili e ricercati.

Da anni la band si esibisce nelle atmosfere più disparate, incantevoli spiagge, ristoranti lounge, accompagnando gruppi di danze etniche, suonano su yatchs e nei party più ricercati, dove il relax delle armonie più distese del tramonto lasciano il posto al kaos della batucada nella notte e ne trasportano con leggerezza l'anima fino all'alba.

Ora questa nuova e sorprendente situazione, assolutamente adatta alle caratteristiche di un gruppo sempre in continua ricerca ed evoluzione musicale.

Info e prenotazioni anche su Whatsapp: cell. 338 6273449 - 380 4703395 (english speaking) liber.theatrum@gmail.com - WWW.LIBERTHEATRUM.COM