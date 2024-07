Ecco le 'Serenate' della cantautrice ponentina Chiara Ragnini: il primo disco live in digitale

La cantautrice Chiara Ragnini presenta le sue Serenate, il primo live-album dell’artista ligure: otto canzoni in chiave acustica, registrate dal vivo in presa diretta nell’intimità del Teatro dell’Attrito di Imperia sabato 1 giugno 2024, per raccontarsi al pubblico nuda e cruda, senza filtri, in un estratto del concerto imperiese sold out.

Serenate come quelle che un tempo si dedicavano sotto i balconi: un vero e proprio viaggio nei tre album scritti e pubblicati sino ad oggi dall'artista, in attesa del nuovo disco di inediti Cuoresanto in uscita il prossimo anno.

“Ci è sembrato naturale fissare nel tempo un momento così intimo” spiega Chiara “come il concerto realizzato a Imperia in un luogo speciale che è il Teatro dell’Attrito, di fronte ad un pubblico attento, partecipe e curioso. E’ stata l’occasione giusta al momento giusto, per registrare e regalare all’ascolto otto delle mie canzoni in una veste nuda e cruda come il chitarra e voce che ascolterete. Sono vere e proprie Serenate, dunque, come quelle che un tempo si eseguivano sotto le finestre in una calda sera d’estate”.

La copertina è realizzata con uno scatto del fotografo imperiese Marco Macchiavelli e rende appieno il connubio fra l’energia di un live di Chiara e la sua eleganza e intimità. La registrazione in presa diretta è stata realizzata da Nico Zanchi e NadaMas Service; il missaggio e mastering a cura, invece, di CREA Studio.