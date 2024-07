Sanremo: nuova discarica abusiva in via Padre Semeria, immondizia e scarti di materiali edili (Foto)

L’area è sempre la stessa e da anni segnaliamo un costante e continuo abbandono di rifiuti, a volte anche di ingombranti.

Si tratta di una rientranza, un’area privata, di via Padre Semeria a Sanremo. Questa volta le immagini inviateci da un nostro lettore, riguarda sacchetti di immondizia ma anche materiali edili provenienti da qualche cantiere.

Una situazione che, purtroppo, si ripete da tempo in questa zona (tra l’altro molto vicino allo svincolo autostradale), come capita spesso anche in altri luoghi periferici della città.

Ci si augura che, a breve e dopo l’accordo preso da Amaie Energia in base alla legge sulla privacy, possano essere installate telecamere in queste zone per colpire i cosiddetti ‘furbetti dell’immondizia’.