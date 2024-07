Riva Ligure: schianto sull'Aurelia tra una moto e uno scooter, tre feriti di cui uno in gravi condizioni (Foto)

Grave incidente stradale, ieri sera poco prima delle 23 sull’Aurelia a Riva Ligure. Secondo una prima ricostruzione si sono scontrati una moto e uno scooter, per cause ancora in via d’accertamento.

Tre i feriti, tra i quali una donna in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze di Croce Rossa Sanremo, Croce Verde Arma e Sanremo Soccorso.

I tre feriti sono stati portati in ospedale in codice rosso di massima gravità. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti sull’Aurelia.