Riva Ligure: incidente di ieri sull'Aurelia, in prognosi riservata una 63enne. Altri due feriti in ospedale

E’ una donna di 63 anni, il ferito più grave dell’incidente stradale di ieri sera, avvenuto sull’Aurelia a Riva Ligure. La donna, trasportata in ospedale a Sanremo, ha riportato un grave trauma cranico ma anche traumi al torace e all’addome. E’ ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

Nello scontro tra due morto sono rimasti feriti anche due uomini: un 67enne (B.D.) che ha riportato un trauma toracico e cranico ed è ricoverato in medicina d'urgenza con 30/40 giorni di prognosi: un altro, 59enne (B.B.) ha riportato la frattura del femore e del bacino ed è ricoverato in ortopedia con 30/40 giorni di prognosi.

Secondo una prima ricostruzione, ieri sera poco prima delle 23, si sono scontrati una moto e uno scooter, per cause ancora in via d’accertamento. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze di Croce Rossa Sanremo, Croce Verde Arma e Sanremo Soccorso. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti sull’Aurelia.