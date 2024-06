Sanremo: il musicista locale Sabe∆Zappa esce con un secondo singolo trap/punk

Torna a farsi sentire con un nuovo singolo il trapper sanremese Sabe∆Zappa, con un nuovo brano già disponibile sulle piattaforme di streaming musicale.

La canzone, intitolata Venere, racconta di un incontro tra un alieno e una ragazza umana, e di come l’extraterrestre venga stregato dalla bellezza della ragazza, al punto da definirla più lucente di Venere (da cui il titolo della canzone).

Il brano è stato composto in collaborazione con Johnny Hoffman nel suo studio di Imperia, con il quale Sabe aveva già collaborato per la realizzazione del suo primo singolo, con nuovi progetti già in cantiere per il futuro.

L’idea di scrivere una canzone dal punto di vista di un’alieno arriva dalla passione di Sabe∆Zappa per gli extraterrestri, che diventa anche un modo per differenziarsi dalla prduzione trap/punk del panorama italiano.

Pubblicata il 27 maggio, in pochi giorni la canzone ha già fatto centinaia di ascolti sulle varie piattaforme di streaming, come Youtube e Spotify.

La canzone è ascoltabile al seguente link

https://distrokid.com/<wbr></wbr>hyperfollow/sabezappa/venere