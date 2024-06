Ventimiglia, Forza Italia sulle barricate: “Noi paghiamo la precedente cattiva gestione”

"In merito alle recenti dichiarazioni di alcuni esponenti politici - dichiarano gli Azzurri - riteniamo siano doverose delle precisazioni".

"Spiace dover constatare che alcuni colleghi attualmente all’opposizione, ed ex amministratori (ora anche leoni da tastiera), che tanto decantano onestà intellettuale e che si ergono a difensori del popolo (salvo poi essere spariti dal panorama politico), millantino che quello adottato in consiglio sia un atto dovuto all’incapacità di questa amministrazione; quando semplicemente si tratta di dover pagare per il mancato raggiungimento dei parametri minimi obbligatori per legge e quindi le conseguenti sanzioni comminate da Regione e Provincia nei confronti del comune di Ventimiglia per il 2022, oltre che per l’aumento dei costi di carburante, discariche ed inflazione.

Queste persone dovrebbero forse ricordare quando, durante il loro mandato, la differenziata era ferma al 29% ed il comune incorreva in queste pesanti sanzioni. Quindi, non accettiamo lezioni da cattivi maestri.

Poiché, alla luce di ciò, è facile intestarsi i meriti delle operazioni da noi poi concluse ed invece addossare le colpe delle precedenti mala gestio a quest’amministrazione".