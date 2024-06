Santo Stefano al Mare: il comune presenta il calendario di eventi per la stagione estiva

“Santo Stefano al Mare, un borgo tante vacanze e per tutti. Abbiamo realizzato un calendario adatto a tutta la famiglia: dall’ormai classico lunedì bimbi, serate dedicate ai più piccoli, che quest’anno vedranno realizzate ancor più iniziative, ad eventi dance per i giovani, a pièce teatrali e serate per tutti, con l’intrattenimento di Gianni Rossi”.

Così l’assessore Garibaldi che prosegue: “Un mix di manifestazioni che possano regalare svago e divertimento a cittadini e turisti, dislocate sul territorio comunale, in modo da far conoscere e scoprire le bellezze del nostro borgo. Un obiettivo importante per la nostra amministrazione è quello di mantenere le nostre tradizioni, unico per la sua storia, per tramandarle ai nostri giovani e farle conoscere a chi viene a trascorrere le vacanze. Buona estate e buon divertimento a tutti”.