Ventimiglia: sempre più lontani Di Muro e Parodi "Ho rimesso la delega ai frontalieri, venuto meno il programma elettorale"

Roberto Parodi ha rimesso la delega ai lavoratori frontalieri, che gli era stata assegnata dal Sindaco, Flavio Di Muro. Dopo il Consiglio comunale ‘bollente’ di ieri sera si acuisce ulteriormente la frattura tra Parodi e la maggioranza ventimigliese.

Parodi aveva confermato, nella serata di ieri, di essere pronto a presentare ulteriori mozioni e interpellanze, nonostante il primo cittadino lo avesse ‘ammonito’ per un comportamento, da lui considerato non consono per un componente della maggioranza.

“Dopo le esternazioni del sindaco – prosegue invece Parodi - chiedendo rispetto per la categoria degli ambulanti che si alzano alle 4, sulla chiusura anticipata del mercato de venerdì. In considerazione del fatto che lo stesso rispetto per chi lavora oltre frontiera ed è soggetto a ore di coda per il rientro a casa”.

E Parodi conclude in modo ancora più pepato: “A distanza di un anno e venuto meno il mantenimento del programma elettorale, che prevedeva la realizzazione di un ufficio frontalieri in comune. Non mi è più possibile ricoprire quel ruolo rivendicando quello di critica e di tutela della categoria e degli elettori che mi hanno votato in una lista che il nome dice tutto”.