Sanremo: ultimi due giorni per la mostra “Carta canta” a Santa Tecla. Domenica la chiusura

Dopo un mese all’insegna della musica sincopata con la III edizione dello “Swing Corner of the Fortress” anche la collegata mostra nelle sale del Magazzino di Levante va verso la sua conclusione.

Sabato 29 e domenica 30 giugno saranno gli ultimi due giorni di apertura della mostra intitolata “Carta canta… Illustrazione, grafica e musica nell’editoria del Novecento” allestita dal Centro Studi Musicali Stan Kenton con una originale esposizione di spartiti d’epoca: si va dal più antico datato 1905 al più recente del 1974.

La mostra è articolata in diversi pannelli tematici che presentano argomenti come “Esotismi”, “Futurismi”, “Le canzoni del buon umore”, “Le canzoni della radio”, “C’era una volta il Festival”, “Successi internazionali”, oltre ad un focus sull’editore musicale sanremese Dott. Carlo Beltramo. Oltre ai pannelli la mostra si completa con tre teche comprendente altre rarità, tra le queli pezzi illustrati da Antonio Rubino e da Boccasile. I pezzi esposti, illustrati da famosi disegnatori delle varie epoche, derivano dalla collezione della Mediateca della Pigna, dall’archivio della Federazione Operaia Sanremese e dal collezionista romano Roberto Berlini.

La mostra è aperta nei prossimi giorni con il seguente orario: dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Domani, sabato 29 alle ore 17 il curatore Freddy Colt – musicologo e direttore artistico dell’iniziativa –sarà disponibile ad accogliere i visitatori per l’ultima visita guidata.

Per l’ingresso al Forte è previsto un biglietto di euro 4, ridotto euro 3 (per i giovani 18-25 anni), gratuito under 18