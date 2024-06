Ventimiglia: l'annuncio del Sindaco, dalla prossima settimana la Municipale avrà in dotazione il Taser

“Finalmente ci siamo! Dalla prossima settimana i nostri agenti della Polizia Municipale avranno in dotazione il ‘Tasera’ di ultima generazione: come avevamo promesso in campagna elettorale, il nostro Comune di Ventimiglia è il primo a dotarsi dell’arma a 10 impulsi elettrici”.

Sono le parole del Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, che conferma l’avvio dell’utilizzo dell’arma da parte degli agenti della Municipale. “Le condizioni generali di sicurezza in città sono migliorate – prosegue Di Muro - grazie anche alla sinergia con tutti gli Enti sovraordinati, ma non possiamo abbassare la guardia. La nostra Polizia avrà un’arma in più per intervenire in situazioni potenzialmente pericolose anche con finalità deterrente. Il Tasera, infatti, prima di sparare i dardi, emette un suono e una luce pulsante molto forti con la finalità di far desistere l’aggressore. L’estrazione dell’arma attiva la bodycam per la visione in diretta dell’intervento dalla centrale operativa”.

Da lunedì partono quindi i sei mesi di sperimentazione previsti prima dell’adozione definitiva dell’arma: “Chi delinque deve capire – termina Di Muro - con le buone o con le cattive, che a Ventimiglia non è ben accetto”.