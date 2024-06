Raid vandalici di lunedì notte: ripristinata la fontanella di rondò Garibaldi, indagini serrate della Municipale

Mentre sono in corso serrate indagini da parte degli agenti della Polizia Municipale di Sanremo, sui raid della notte tra domenica e lunedì in centro, è stata ripristinata anche la fontanella di rondò Garibaldi.

Sembra i raid vandalici siano stati due: il primo tra via Matteotti e via Marsaglia, dove sono state sradicate alcune piante ornamentali e rovesciate fioriere. Il secondo ha visto presa di mira la fontanella.

Lunedì mattina sono intervenuti gli agenti della Municipale per verificare l’accaduto in entrambi i casi e chiedere l’intervento degli operai del comune per ripristinare la situazione.

Intanto gli stessi agenti stanno svolgendo le indagini del caso, soprattutto utilizzando le telecamere presenti sul territorio. Al momento si stanno svolgendo nel massimo riserbo e l’unico fatto trapelato è che si sarebbe trattato di due episodi distinti con colpevoli diversi.