Intervento riuscito per il cane Filù: raccolti i fondi necessari per pagare la clinica, ora si cerca una famiglia per lui

Nel tardo pomeriggio di ieri, nell’ambulatorio della Valle Argentina, è stato operato Filù, il cane che fuggito da Ceriana e trovato a Badalucco dopo essere stato investito da un’auto. Nell’incidente aveva riportato la frattura di una zampa.

Monica e Katia, le due donne di Badalucco che lo avevano recuperato una gabbia trappola perché impaurito, lo hanno portato ad Arma di Taggia nell’ambulatorio gestito dal Dottor Nicola Pedengo. L’operazione di Filù è andata a buon fine e le due donne che lo hanno trovato, si sono date da fare e con un sistema di crowdfounding sul web, hanno recuperato l’intero ammontare per pagare la parcella dell’ambulatori.

Nel giro di 5 ore, grazie alla generosità dei donatori, hanno recuperato un piccolo plafond per la degenza di Filù anche se si spera che qualcuno si possa fare avanti per dare un tetto e una ciotola di cibo per una bestiola che viveva di stenti all’aperto.