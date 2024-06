I Carabinieri di Sanremo incontrano i ragazzi dell’oratorio estivo parrocchiale “Cepollina” (foto)

I Carabinieri della Stazione di Arma di Taggia nei giorni scorsi hanno incontrato i ragazzi dell’Oratorio estivo “Cepollina” della Parrocchia San Francesco Saverio e Paola Romana di TaggiaLevà. La struttura ospita decine di giovani che, seguiti da numerosi animatori ed educatori, curano la formazione morale e spirituale dei ragazzi anche nel periodo estivo di chiusura delle scuole. L’incontro con i militari dell’Arma è stato reso possibile grazie alla richiesta di Don Martin, guida spirituale della Parrocchia, che segue l’educazione salesiana degli insegnamenti di San Giovanni Bosco.

Forte l’entusiasmo manifestato dai ragazzi in occasione dell’incontro con i Carabinieri che gli ha consentito divedere da vicino gli equipaggiamenti in dotazione all’Arma e i potenti veicoli della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanremo, in particolare l’Alfa Romeo Giulia.

Hanno potuto, infatti, provare da vicino i sistemi di Pronto Intervento e i dispositivi radio delle gazzelle dell’Arma, sentendosi anche loro Carabinieri per qualche istante.

Tante sono state le domande rivolte ai Carabinieri dai tanti giovani presenti, dalle curiosità più semplici come la vita quotidiana nelle caserme a quesiti di maggiore attualità, come l’uso consapevole dei social network, i rischi del web ed il cyber - bullismo.

Al termine dell’incontro i ragazzi hanno donato ai Carabinieri il rosario fatto da loro all’uncinetto, custodendo il messaggio di legalità e senso civico, in linea anche con il motto dell’oratorio, che riprende una frase di San Filippo Neri: “State buoni, se potete”.