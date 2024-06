Bordighera: inaugurato il nuovo lungomare Argentina. Ingenito "Entro un anno anche la seconda parte" (Foto e video)

Un lavoro lungamente atteso, che ha trovato dopo oltre due mesi la sua conclusione. La passeggiata del lungomare Argentina di Bordighera è finalmente tornata luogo di transito e aggregazione con un volto tutto nuovo.

Tante persone presenti all'inaugurazione, segno che il termine di questi lavori era atteso da tempo, come sottolinea anche il sindaco Vittorio Ingenito: "Questo lungomare piace davvero a tutti, non ho ancora trovato qualcuno che si lamentasse, molti si sono ricreduti. Abbiamo avuto la visione che si deve avere per progetti come questo".

Nel corso dell'inaugurazione il sindaco ha voluto ringraziare le persone impegnate nel progetto e nei lavori, togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe: "Qualcuno aveva dei pregiudizi su quest'opera, mettendolo in disussione stando seduto su una poltrona, ma dall'altra parte c'erano persone che col loro lavoro hanno disintegrato questi pregiudizi, e a loro va il mio ringraziamento".

Per quanto riguarda il secondo lotto (dal Bar Eden al Baretto), come sottolinea anche il vicesindaco Alessandro Laganà, ci vorrà un po' di tempo, ma la volontà è arrivare a una conclusione per l'estate del 2025.

Il progetto ha previsto, oltre alla ripavimentazione del lungomare, anche il rifacimento dei muretti e delle aree verdi, oltre ai sottoservizi come l'impianto fognario e quello elettrico. "Abbiamo anche intenzione di muoverci per operare tempestivamente quando lavori di manuenzione si dovessero rendere necessari" ha aggiunto Ingenito.

All'inaugurazione erano anche presenti le consigliere regionali Sonia Viale e Veronica Russo, che hanno espresso la loro gioia per il progetto. "È una passeggiata speciale, chi è di Bordighera l'ha vissuta. Parliamo di una delle più lunghe della riviera, e averla così è un bellissimo dono" ha detto Viale intervenuta sul parco su invito del sindaco.

Anche il sindaco di Vallecrosia e vicepresidente della provincia Armando Biasi ha salutato i presenti e l'omologo Ingenito: "Bordighera aveva bisogno di questa importante opera, parliamo di una perla della provincia. È un bene per la riviera dei fiori, che deve credere nel suo brand e cercare di vincere insieme".

Al termine della fase istituzionale, si è proceduto al taglio del nastro e all'ufficiale inaugurazione di un lungomare che subito è tornato a essere affollato dai residenti e dai turisti.