Ventimiglia, giovedì lo spettacolo “Dell'amor perduto” del Liber Theatrum

E’ in programma Giovedì 27 Giugno alle ore 21.15 nella splendida cornice dei Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia in frazione La Mortola Inferiore, praticamente al confine con la Francia, la messa in scena di “Dell'amor perduto” saggio del ventesimo corso di recitazione di Liber Theatrum, spettacolo teatrale che rappresenterà la succosa anteprima del ricco calendario del festival di arti varie “Hanbury che spettacolo!”24 – teatro in movimento e concerti d’estate, organizzato dall’Associazione Culturale Liber Theatrum giunto quest’anno alla sua decima edizione.

Un lavoro teatrale che affronta il tema dell’amore in particolare quello perduto, da un punto di vista estremamente moderno, legato cioè all’intelligenza artificiale, ormai non più prossima e futura, ma già presente, contemporanea e preoccupante tappa dell’esistenza e dell’evoluzione umana. In realtà uno sguardo malinconico, ma si auspica anche più spirituale in un ambito in cui la tecnologia ha conquistato anche in questo caso sempre più spazio.

Attraverso versi e parole, da quelle anche ironiche di Guido Catalano e Andrew Faber, a quelle poetiche di Erri De Luca e Alda Merini, di Charles Bukowski, Grace Paley e Fernando Pessoa, senza dimenticare Fernand Ozpeteck e naturalmente l’infinita poesia di Wislawa Szymborska, e altri ancora, impossibile non sentire risuonare dentro ognuno di noi qualcosa sul sentimento che da sempre muove il mondo, soprattutto pensando al sorprendente epilogo finale dello spettacolo!

Con la consueta regia di Diego Marangon, sul palco sotto le stelle degli Hanbury saliranno: Caterina Valsecchi, Daniela Gentile, Fabio Guadalupi, Francesco Criminisi, Gianluca Castoldi, Lucia Palmero, Manlio Curti, Marisa Cita Monica Rossi, Silvia Oliva, Tanja Marangon ed eccezionalmente Giuseppe Famà e Jacqueline Veneziano.

Info e prenotazioni anche su Whatsapp: cell. 3386273449 - liber.theatrum@gmail.com - WWW.LIBERTHEATRUM.COM. Ingresso per lo spettacolo fissato in € 13,00 – ridotto € 10,00 ragazzi dai 6 ai 14 anni, gratuito minori di 6 anni.