Località turistiche di mare dove si cercano più case, Sanremo guida la speciale classifica

Casa.it ha analizzato le ricerche delle case in vendita e in affitto nelle località turistiche di mare tra gennaio e maggio 2024 e ha stilato la classifica delle prime dieci dove si cercano più case.

La località turistica di mare dove si sono cercate più case in questa prima parte dell’anno è Sanremo (IM). Al secondo posto troviamo Scalea (CS) e al terzo posto Viareggio (LU).

Al quarto posto si classifica Anzio (RM), al quinto Chiavari (GE), al sesto Terracina (LT), al settimo Rapallo (GE), all’ottavo Giugliano in Campania (NA), al nono Fiumicino (RM), al decimo Quartu Sant’Elena (CA).

Le ricerche di case in vendita

Si sono cercate più case in vendita a Scalea (CS), seguita da Sanremo (IM) e Viareggio (LU). Al quarto posto c’è Anzio (RM), al quinto Terracina (LT), al sesto Rapallo (GE), al settimo Quartu Sant’Elena (CA), all’ottavo Monopoli (BA), al nono Chiavari (GE) e al decimo Piombino (LI).

Le ricerche di case in affitto

Per la ricerca di case in affitto, invece, la prima località turistica di mare è Chiavari (GE), seguita da Sanremo (IM) e Giugliano in Campania (NA). Al quarto posto si posiziona Lavagna (GE), al quinto Fiumicino (RM), al sesto Varazze (SV), al settimo Viareggio (LU), all’ottavo Pozzuoli (NA), al nono Formia (LT) e al decimo Anzio (RM).

Le tipologie e le metrature

Nelle dieci località turistiche di mare dove si sono cercate più case in vendita o in affitto la tipologia di casa più cercata è l’appartamento, seguita dalla casa indipendente e dalla villa.

Il più cercato è il trilocale, seguito dal bilocale e dal quadrilocale.

Le case più cercate hanno una metratura tra i 51 e i 100 mq, seguite da quelle dai 26 ai 50 mq e dai 101 ai 150 mq.

I prezzi

In queste località le case da acquistare più cercate hanno un prezzo tra 100.001€ e 200.000€, seguite da quelle da 50.001€ a 100.000€ e da 200.001€ a 300.000€.

Le case da affittare più cercate hanno un canone mensile di affitto da 401€ a 600€, da 601€ a 800€ e da 801€ a 1.000€.