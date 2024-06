‘Love Gineration Celebrated’, la prima edizione del festival del gin a Villa Nobel di Sanremo

Sabato 29 Giugno 2024, Villa Nobel ospiterà ‘Love Gineration’, festival dedicato ai produttori di gin e distillati italiani. La manifestazione, la prima edizione estiva del format, andrà in scena sabato 29 giugno dalle 18 all'una presso Villa Nobel, Corso Felice Cavallotti 116 Sanremo.

"Con i 15 produttori provenienti da tutta Italia e le oltre 70 etichette proposte - spiegano gli organizzatori -, Love Gineration punta a confermarsi come evento di riferimento per tutti gli appassionati dei gin e distillati italiani anche in Liguria.

Durante i due giorni, i partecipanti potranno degustare gin in purezza, distillati, sorseggiare cocktails a base di gin (e non solo) lasciandosi trasportare dalla musica coinvolgente proposta dai nostri Djs.

Love Gineration offre, inoltre, la possibilità di acquistare le bottiglie di gin e distillati direttamente dal produttore mantenendo alto il rapporto qualità-prezzo, con il vantaggio di conoscere di persona la filiera del bene acquistato.

In loco sarà possibile gustarsi la cena avvolti dall'atmosfera frizzante di Love Gineration grazie al Catering di Villa Nobel.

La proposta musicale non può che fare da perfetta cornice ad un evento unico: Master DBJ è pronto per accompagnarvi alla scoperta dei migliori gin artigianali con il suo ritmo unico.

Il biglietto per Love Gineration è acquistabile fino all' apertura dell'evento al costo di 10 euro o direttamente in cassa al costo di 15 euro.

Con questa grande proposta, Love Gineration vuole posizionarsi come un evento di alto livello con produttori pluripremiati, rimanendo però dedicato a tutti e soprattutto alla portata di tutti".