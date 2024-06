Giunto al termine il progetto “Genitori, ora tocca a voi!”: al nido d’infanzia comunale “La Nuvola” di Sanremo (foto)

È giunto al termine il progetto “Genitori, ora tocca a voi!”, al Nido d’Infanzia comunale “La Nuvola” di Sanremo, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza di Novara: un grande impegno da parte di tutti i genitori per la realizzazione di questa entusiasmante impresa.

Costruire un rapporto di fiducia reciproca tra educatrici e famiglie è un percorso che parte dal primo incontro e si rinnova giorno dopo giorno; uno degli obiettivi principali preposti dall’equipe educativa per l’anno educativo 2023-2024 è stato quello di investire maggiormente sul rapporto con le famiglie, coinvolgendole e rendendole protagoniste attive della vita al Nido.

Il primo passo in questa direzione è stato fatto scegliendo come metodo d’ambientamento quello dei tre giorni; poter dare forma, nel tempo e nello spazio alle routines del Nido, permette al genitore di immaginare cosa stia facendo il proprio figlio in tempo reale, abolendo quelle sensazioni di ignoto e imprevedibilità che rendono insicure qualsiasi tipo di relazione.

Per aumentare il senso di appartenenza al servizio, si è pensato di coinvolgere i genitori nel processo di ri-arredamento e rivalutazione degli spazi. Il 21 dicembre dell’anno scorso, in occasione della riunione con i genitori, oltre alla presentazione della programmazione, è stato chiesto loro di pensare a proposte per effettuare migliorie al servizio; l’equipe educativa ha dato stimoli e messo in evidenza lacune che si vogliono colmare, lasciando però massima libertà, volendo sfruttare interessi, disponibilità e desideri delle famiglie; la “scatola dei pensieri” è stata utilizzata per condividere con le educatrici progetti e idee; diverse famiglie si sono rese disponibili e in autonomia hanno prodotto esempi di materiale da poter poi replicare.

Sono stati creati tre gruppi di lavoro capitanati da altrettanti “capi cantiere”, eletti come referenti degli specifici progetti, con lo scopo di fare da tramite tra le educatrici e i gruppi di lavoro: nello specifico si lavorerà per creare centri d’interesse outdoor, con pannelli fissi e mobili, in modo da dare nuova vita allo spazio esterno, mantenendo continuità con il pensiero pedagogico che ha guidato il ri-arredamento degli spazi interni del servizio, creare un angolo dedicato al giardinaggio, per sensibilizzare i bambini alla cura della natura che ci circonda, e infine, la costruzione di pannelli sensoriali (tattili, sonori, ecc.) che aiuteranno ad incrementare l’offerta di stimoli all’interno dell’area della costruttività.

“La famiglia è parte fondamentale dell’essenza del bambino. È un nucleo da conoscere, sostenere e accogliere senza giudizio. Coltivare una relazione di fiducia ha come obiettivo costruire un ponte tra casa e nido che garantisca continuità e condivisione di obiettivi” (dalla Mappa delle educatrici del Nido d’Infanzia “La Nuvola”, a.e. 2023-2024)

Un ringraziamo speciale ai genitori che si sono “messi all' opera”: per il giardinaggio Pelosi, Ganzerla, Guiderdone e Barrera che hanno creato l’orto verticale arricchendolo con semi e piantine: per l’arredamento esterno Marini, Ganzerla, Foschini, Catanzaro, Motti, Ardavanis, Nola e Palma che hanno realizzato la cucina per esterno, il percorso sensoriale, il tavolo per travasi, il pannello sonoro verticale e diversi pannelli per travasi d’acqua: per le Tavole Montessoriane Fiore, Milone, Maiolino e Ganzerlai quali hanno costruito delle tavole per stimolare la motricità fine, tavole sonore e tavole tattili.