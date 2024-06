Sanremo: donna investita e morta ieri, la vicinanza alla famiglia e al collega dal consorzio Taxi

“Siamo molto vicini alla donna purtroppo mancata ieri mattina, ma anche al nostro collega che purtroppo l’ha investita due settimane fa”.

Sono le parole di tutti i colleghi del consorzio Taxi di Sanremo, che si sono stretti umanamente alla famiglia della 65enne scomparsa dopo due settimane di ricovero in ospedale ma anche a quella del collega e di lui stesso, particolarmente toccato dalla vicenda.

“Facciamo le condoglianze alla famiglia della donna – dicono dal consorzio Taxi – e siamo disponibili a supportare il nostro collega che sappiamo essere sconvolto per quanto accaduto. Purtroppo si tratta di disgrazie che non dovrebbero accadere e che siamo qui a commentare in modo tragico”.