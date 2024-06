Un faro di solidarietà e inclusione con il Corso Barman Inclusivo di CNA destinato a ragazzi con disabilità

CNA Imperia, nota per il suo incessante supporto alle imprese locali, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno verso la solidarietà e l'inclusione. Dopo il grande successo del corso "CocktailsMania CNA Summer Edition", un'intensa formazione pratica di 14 ore per aspiranti barman, l'associazione ha voluto concludere questo meraviglioso percorso offrendo gratuitamente tre lezioni speciali dal titolo "CNA Corso Barman Inclusivo", destinate a ragazzi con disabilità.

Presso la sede di Sanremo di CNA Imperia, in collaborazione con Antonio Mandica e l'associazione "L'Amore è", è stato realizzato il primo corso inclusivo. L'obiettivo principale di questa iniziativa è stato offrire opportunità e promuovere l'inclusione sociale attraverso la formazione professionale.

«Ieri, nell’ultima giornata inclusiva del corso, sono stati consegnati i diplomi di partecipazione alla presenza del Segretario di CNA Imperia Luciano Vazzano, dei ragazzi partecipanti e dei loro accompagnatori. Questo evento ha segnato non solo la conclusione di un percorso formativo, ma anche l'inizio di nuovi sogni e aspirazioni per i giovani partecipanti.

Il corso ha ricevuto un'accoglienza calorosa dagli allievi, che hanno avuto l'opportunità di mostrare le loro grandi abilità manuali e la capacità di ricordare perfettamente le ricette per la creazione di cocktail rigorosamente analcolici. L'entusiasmo dei partecipanti ha dimostrato quanto sia importante e gratificante fornire loro l'opportunità di sviluppare le proprie competenze e realizzare i propri sogni professionali.

Questa iniziativa rappresenta solo uno dei numerosi corsi inclusivi già programmati in collaborazione con l'associazione "L'Amore è". L'obiettivo a lungo termine è quello di continuare a offrire occasioni formative a tutte le persone che, nonostante le difficoltà, desiderano intraprendere una carriera nei vari settori.

CNA Imperia ha dimostrato di essere molto più di una semplice associazione che sostiene le imprese locali. La sua dedizione alla solidarietà e all'inclusione si è manifestata attraverso queste iniziative innovative e stimolanti. CNA Imperia si conferma come un punto di riferimento nella promozione dell'integrazione sociale e professionale, contribuendo a creare una comunità più inclusiva e solidale per tutti».

«Con alcune persone basta davvero poco: due parole, sensibilità ai temi sociali, un cenno d'intesa ed ecco qua, 'les jeux sont faits'», commenta Simone Noceti dell'associazione "L'Amore è". Così è nata l'idea del corso Barman inclusivo per ragazzi con disabilità. «Io ci metto l'organizzazione, lo spazio e l’accoglienza per ospitare al meglio gli allievi» ha detto Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia. «Io preparo il corso e insegnerò ai ragazzi» ha aggiunto Antonio Mandica. «E noi dell'associazione 'L'Amore è' porteremo i futuri barman». In cinque minuti era già tutto delineato, chiaro e semplice. Quando c'è unità d'intenti e si guarda tutti verso la stessa direzione, le cose vengono facili. Tre bellissimi giorni, nove partecipanti, un grande istruttore e tanti sorrisi: questo è il cocktail vincente che ha mixato CNA.

«Antonio Mandica è riuscito a coinvolgere i ragazzi, che hanno scoperto di avere abilità straordinarie dietro al bancone del bar. A fine giornata, c'era chi rideva, chi era emozionato e chi già fantasticava di aprire un locale tutto suo. E noi, spettatori di questa piccola magia, non possiamo far altro che essere soddisfatti.

In qualità di portavoce dell'associazione "L'Amore è", ringrazio l’inimitabile Luciano Vazzano e tutta la CNA che si è dimostrata un’amica eccezionale, con la favolosa disponibilità che ci ha permesso di svolgere questo azzeccatissimo corso per i nostri ragazzi, e Antonio Mandica, perché non è solo un grandissimo professionista ma un’anima buona con un cuore grande.

Grazie a tutti per aver reso possibile questa straordinaria iniziativa. Continueremo a lavorare insieme per un futuro più inclusivo e solidale».