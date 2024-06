Due risse e un furto a Vallecrosia. Sono avvenuti ieri sera durante la Festa della Musica.

Un evento che ha avuto un grande successo ma che ha dato anche da fare alle forze dell'ordine. Ignoti si sono, infatti, introdotti in un'abitazione per rubare mentre sono andate in scena due risse: una tra via Angeli Custodi e via Don Bosco, l'altra nel parcheggio sterrato di 'Goso' che si è poi prolungata fino all'Aurelia.

In entrambe le baruffe sembra che siano stati coinvolti giovani ragazzi e ragazze.