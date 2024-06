Festa della Musica, un fiume di persone invade Vallecrosia e Camporosso (Foto e video)

Un fiume di persone invade Vallecrosia e Camporosso in occasione della Festa della Musica. Esibizioni dal vivo, intrattenimento, street food, gonfiabili e mercatini ieri sera hanno ravvivato le vie delle due città.

Tante persone, lungo l'Aurelia, hanno potuto ascoltare musica live di diversi gruppi come Erbagrama, Funk Hub Band, Blue Velvet Sound, Simil Jazz Band, Pomeleo Funky Band, Recovered, Uno Band, Industrie Musicali, Back to the Wood, Big Trouble, Strangevocals, Kikko Dj, Vedo Nero, Berben Band e New Travellin' Sound fino all'una di notte.

I presenti hanno anche potuto ammirare la performance del Sestiere Auriveu di Ventimiglia, lo spettacolo danzante della scuola di ballo Asd Bailemos dei maestri Anna Lorenzi e Danilo De Gennaro, ascoltare le esibizioni musicali delle Industrie Musicali di Vallecrosia, acquistare prodotti di diverso genere negli stand allestiti in strada, assaggiare birra al Riviera Beer Festival Corner, di fronte all'ex Mercato dei Fiori, e degustare diverse specialità allo street food in piazza d'Armi a Camporosso o nei bar aperti per l'occasione.

Una serata all'insegna della musica e del divertimento per dare anche il benvenuto all’estate resa possibile grazie alla grande collaborazione dei comuni di Camporosso e Vallecrosia, soddisfatti della riuscita, alla disponibilità dei commercianti e al controllo costante della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, della protezione civile di Camporosso e Vallecrosia e della polizia locale delle due città. Per consentire lo svolgimento, in totale sicurezza, della manifestazione la via Aurelia è stata chiusa al traffico e la viabilità è stata deviata sulla Romana.