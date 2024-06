Elezioni Sanremo: fac-simile di scheda fasullo, Mager presenta un esposto ai Carabinieri (Foto)

Diventa esplosiva proprio nel suo finale la campagna elettorale per il ballottaggio che, domenica e lunedì decreterà il nuovo sindaco di Sanremo.

Galeotta è stata una serie post di alcuni candidati delle liste che sostengono Gianni Rolando, che hanno pubblicato il fac-simile di una scheda elettorale dove, sotto il nome di Alessandro Mager, ha fatto comparire anche i loghi di Generazione Sanremo e del PD, cosa che non avverrà, visto che non c’è stato un apparentamento.

Alessandro Mager ha presentato un esposto ai Carabinieri di Sanremo, per la pubblicazione del fac.simile. “La mia coalizione – ha detto il candidato – non ha un apparentamento ufficiale ma, aderendo ad una mia richiesta, Fellegara e il Pd hanno accettato di votare per me. E questo non è un apparentamento. Quindi, questo fac-simile rappresenta una falsa realtà. Non è difficile immaginare da quale parte provenga questa mistificazione e mi aspetto che, questa notte possa esserci un volantinaggio come avvenuto al primo turno. Se non avverrà meglio ma, questo comportamento è comunque un indice di estrema scorrettezza”.

Mager sottolinea come “Una cosa è Fulvio Fellegara che invita la sua coalizione a votarmi ed un'altra pubblicare una cosa del genere con un apparentamento che non c’è. Penso che, nelle intenzioni di chi ha fatto ciò ci sia quello di forviare gli elettori meno attenti. Penso che, oltre a stigmatizzare i fatti, doveva essere denunciata pubblicamente”.

Se qualcuno dicesse se lei si vergogna di aver fatto l’accordo con Fellegara e Pd, lei cosa risponde? “Non mi vergogno di nulla ma, così come strutturata la scheda, rappresenta il falso e non può che essere criticata fortemente”.

“A proposito di cadute di stile nella campagna elettorale – prosegue Mager – abbiamo un ex sindaco che sostiene che io voglio chiudere l’ospedale di Sanremo, complici il Pd e Claudio Scajola. Forse questa persona non sa che è previsto l’ospedale unico e ricordo che, quando Zoccarato era sindaco ha chiuso il tribunale. In più riescono a dire ‘vota Mager e trovi la città piena di rifiuti’. E’ esattamente il contrario perché da mesi sostengo che il sistema di raccolta deve essere modificato. E non dimenticate che, in Amaie Energia ci sono loro candidati, ovvero Antonio Fera e l’avvocato Rodini e la Dott.ssa Zoccarato, dimessa da 15 giorni”.

Mager ha anche evidenziato il timore che un trend del genere potrebbe creare problemi al futuro lavoro in Consiglio comunale: “Sicuramente se saremo noi all’opposizione (e penso di no) non accadrà ma se ci saranno loro?”

Mager chiude la campagna elettorale con un messaggio positivo: “Sento attorno a me una accrescente ondata di entusiasmo e voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato. Non solo candidati e sostenitori ma anche i componenti del mio staff. Io penso positivo e sono certo che la città sta recependo il nostro messaggio. Ho sempre detto, fin dall’inizio, che non ho nessun altro interesse se non fare il bene della mia città”. Vi siete sentiti con Fellegara? “Si ma solo per ringraziarlo di aver accettato il mio invito, nulla più”.