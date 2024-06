Elezioni a Sanremo, il gruppo Progettiamo il Futuro di Taggia: "Scelta Fellegara di buon senso"

Il gruppo consiliare di Taggia "Progettiamo il Futuro" interviene sul ballottaggio di Sanremo. I consiglieri comunali Gabriele Cascino, Giuseppe Federico e Davide Caldani dichiarano: "La scelta di Fellegara si dimostra lucida e di buon senso. Dopo una campagna elettorale in cui ha messo al centro temi importanti come il disagio sociale, le periferie e il rilancio dei quartieri, aver messo in atto un accordo programmatico con Alessandro Mager dimostra come questa scelta consenta di dare a coloro che hanno creduto nella sua proposta risposte concrete ai bisogni espressi".



E ancora: "Lo condividiamo e siamo convinti che i Sanremesi e lunedì sapranno scegliere chi ha anteposto il bene dei cittadini alla destra peggiore che questo paese abbia mai avuto al governo. Siamo certi che insieme potrete dare uno sviluppo condiviso della città, avendo con voi una larga maggioranza dei Sanremesi che bene hanno compreso il vostro percorso".