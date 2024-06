Sanremo: da oggi a domenica musica ed eccellenze gastronomiche al 'Riviera Food Festival'

Esperienza nuova e moderna da oggi a domenica, con il 'Riviera Food Festival' che tornerà a brillare sotto i riflettori nella suggestiva Villa Ormond a Sanremo, dopo un'attesa durata dieci anni. La nuova edizione, con ingresso gratuito, è pronta a rilanciare il Festival che celebra le eccellenze gastronomiche della Riviera Ligure e non solo, insieme tanta musica per tutti.

Le date e il luogo non sono certo casuali perché oggi è il solstizio d’estate con le giornate più lunghe e luminose dell’anno, segnando anche l’inizio della stagione estiva nel parco di Villa Ormond, in uno dei più belli di Sanremo. Ogni angolo della Villa, dallo storico villino Winter, ora casa del Museo del Fiore Floriseum, ai lussureggianti giardini, diventa parte di un viaggio attraverso i sapori e i saperi della cucina italiana, fino al cuore di questa stupenda Villa in un itinerario ricco di sapori ed emozioni.

Ma il “Riviera Food Festival” è molto più di un semplice assaggio di prelibatezze. È un invito a vivere la cultura del cibo in tutte le sue forme, dalle sale tematiche al primo piano con uno stupenda presentazione di basilico, che esalteranno il meglio della produzione ligure, alle specialità delle valli lombarde e piemontesi, allo spazio Conferenze, dove si potranno conoscere segreti e nuovi prodotti come i nuovi “Fiori di Sanremo ®” nel mondo food. Da non dimenticare lo spazio esterno della Villa, chiamato Le Terrazze, trasformato, a pranzo e cena, in un bar e ristorante molto particolare perché attingerà direttamente ai prodotti degli espositori presenti al Riviera Food Festival.

Perché fermarsi al food? Sanremo in estate è sinonimo di serate magiche all'aperto che uniscono il sapore unico delle specialità culinarie preparate al momento, o di qualche degustazione particolare, al suono della musica live, con le nostre selezioni di Live Band con Studio 54 (Disco anni ’90) il venerdì, Rock & Blues Live Band (Tributo a Vasco, Zucchero e Ligabue) il sabato sera, il Dj Set di Lyj Dj producer la domenica sera.

Il Riviera Food Festival mette anche a disposizione di tutti, gratuitamente, lo Spazio conferenze per presentazioni e cortometraggi, ovviamente previo incontro conoscitivo e dando sempre priorità a tutte quelle attività che sono più vicine al tema della manifestazione. Per esempio, alle 16 di domani e domenica, verrà proiettato il cortometraggio “La bambina che danza con le Api” dove poi si potrà continuare con la visita agli apicoltori con le arnie didattiche. Domenica sarà la volta di una speciale presentazione di Fiori Eduli con la Dott.sa Barbara Ruffoni, la presentazione del progetto e del primo prodotto food a nome Fiori di Sanremo e gli Sbandieratori e Musici di Ventimiglia. Ma tanto altro vi aspetta a Villa Ormond!

Il Riviera Food Festival 2024 si preannuncia quindi come un evento imperdibile, un'occasione unica per immergersi nelle tradizioni gastronomiche italiane, in un'atmosfera di festa e condivisione.