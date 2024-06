A Bordighera torna Bordilandia Park, martedì l'inaugurazione ufficiale

Venerdì 21 giugno 2024 (ore 21) torna sul lungomare di Bordighera, in piazzale Mediterraneo, Bordilandia Park, il family park estivo più amato dal ponente ligure. Il parco, costruito su misura per i bambini, è aperto tutti i giorni dalle 20.45 alle 24 fino a sabato 7 settembre 2024. Martedì 25 giugno 2024 è in programma l’inaugurazione ufficiale e per l'occasione sono presenti a intrattenere i bambini Fortunello e Marbella, insieme ad allegorici trampolieri che animano e colorano ulteriormente la serata.

All'interno del family park i visitatori possono trovare giochi gonfiabili a tema all'avanguardia, ideali sia per i grandi, sia per i piccini, come l'antica Roma, il grande WC, il bruco, il gallo, alla pista di moto GP, le automobili di Formula 1 che richiamano i bolidi delle piste da gara, per poi proseguire con i motoscafi a tema che sfrecciano su un grande specchio d'acqua. Oltre a queste, sono presenti anche attrazioni storicamente amate dai bambini come il tiro a segno con i pupazzi, il tappeto elastico e il percorso nelle palline colorate. A Bordilandia Park è allestita anche un’area recintata con prato ecologico, dove i bambini più piccoli possono giocare liberamente, a piedi scalzi. Inoltre, è stata predisposta una zona relax per i genitori, affinché possano godersi il momento mentre i loro piccoli si divertono.

"Anche quest’anno Bordilandia Park si rinnova portando con sé, sul lungomare di Bordighera, oltre due mesi di divertimento, intrattenimento e spensieratezza – spiega Michele Uga, direttore di Bordilandia Park – Come ogni anno, il nostro family park si conferma come il punto di riferimento estivo un valore aggiunto apprezzato e preferito dalle famiglie e dai bambini del Ponente Ligure. Essenziale per il turismo di Bordighera, durante l'estate attira numerosi visitatori e famiglie, offrendo loro un luogo divertente in cui trascorrere piacevoli momenti in compagnia. Come sempre avremo i giochi gonfiabili più all’avanguardia e le animazioni per ogni fascia d’età".

Bordilandia Park continua a essere il punto di ritrovo annuale per bambini e famiglie provenienti da tutta la Riviera di Ponente, oltre che per numerosi turisti provenienti dalla Francia e da altre regioni estere. L'impegno dello staff nei confronti della sicurezza, della protezione e della libertà dei bambini, insieme alla cura degli impianti e degli spazi, ha portato Bordilandia Park ad essere incluso nel sito Mondoparchi, una sorta di "Guida Michelin" dei parchi giochi, che raccoglie i migliori parchi divertimento in Italia.