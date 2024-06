Sanremo: affidati i lavori di asfaltatura per 600mila euro, un occhio di riguardo a Borello, Bevino e San Romolo

Mentre stanno proseguendo, in diverse zone di Sanremo, i lavori sistemazione delle tanto agognate ‘buche’ negli asfalti (un tema tanto caro ai cittadini che sono obbligati a fare lo slalom, soprattutto chi viaggia in moto), scatteranno a breve interventi più importanti per la riasfaltatura di strade in pessime condizioni.

I lavori per le ‘buche’ riguardano un lotto da 150mila euro e, insieme a quello successivo, verranno pagati dagli oneri di urbanizzazione incassati nell’ambito dell’operazione Portosole.

I 600mila euro di asfalti previsti sono stati affidati alla ditta Lybra e verranno eseguiti soprattutto nell’entroterra. In particolare sulla strada tra il bivio per frazione Borello e San Romolo. Oltre alla strada è prevista l’asfaltatura dei luoghi attorno al prato della nota località dell’entroterra. Altri interventi sono previsti in corso Inglesi, ma non sono da escludere anche in altre zone della città.