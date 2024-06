Elezioni Amministrative Sanremo: riunioni su riunioni, oggi l'annuncio dell'accordo tra Mager e Fellegara?

Ancora bocce ferme per il paventato accordo tra Fulvio Fellegara e Alessandro Mager, in vista del ballottaggio di domenica e lunedì prossimi a Sanremo. Dopo lo stop registrato lunedì sera, al termine di un lungo incontro con i vertici delle tre liste, ieri mattina sono riprese le trattative.

Nelle ultime ore gli incontri si sono fatti sempre più serrati ma, al momento, non è ancora arrivata la fumata bianca. La trattativa sarebbe basata sull’assegnazione di alcune cariche future, nel caso di vittoria di Alessandro Mager. Le classiche voci di corridoio parlano di posti in Giunta, ma anche della presidenza del Consiglio comunale e altre poltrone nelle partecipate.

Ovviamente non sarà più possibile fare il vero e proprio ‘apparentamento’, visto che il termine ultimo scadeva domenica scorsa alle 23, ad una settimana dalla chiusura dei seggi. Secondo i ben informati ‘Progetto Comune’ si sarebbe sganciato dall’accordo e consiglierà ai propri sostenitori di votare scheda bianca o, comunque secondo coscienza al ballottaggio.

Partito Democratico e Generazione Sanremo, invece, potrebbero fa votare Alessandro Mager che, quindi, potrebbe contare su un pacchetto di voti vicini al 50% del primo turno, contro il 42 del suo avversario, Gianni Rolando. Questo, ovviamente, se tutti gli elettori del primo turno si recheranno alle urne.

Bisognerà ora capire le reazioni a questo accordo, anche in funzione delle dichiarazioni di Mager che, in campagna elettorale ha sempre sostenuto il suo civismo lontano dai partiti e, soprattutto, dovrà anche fa digerire a tutti i componenti delle sue liste un accordo che di fatto scombina tutte le poltrone di una futura maggioranza e amministrazione.

Il comitato elettorale di Alessandro Mager ha convocato i media questa mattina nel suo point di via Roma e non è da escludere che possa anche annunciare l’accordo. Il condizionale è d’obbligo ma, ieri sera si sono svolte nuove riunioni e, anche se i telefoni dei protagonisti suonano a vuoto anche questa mattina, non è da escludere che l’accordo definitivo possa essere stato trovato.

Quello dell’avvicinamento della coalizione di Alessandro Mager al centrosinistra sarà sicuramente uno degli argomenti più scottanti del confronto tra i due contendenti per la poltrona di sindaco, questa sera al Bay di Sanremo, per lo scontro finale tra i candidati. L’appuntamento, da non perdere, è per le 21.