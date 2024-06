Sanremo, da luglio a settembre al via la rassegna di teatro dialettale

La Compagnia Stabile riprende con entusiasmo la propria attività estiva, e affronterà un’altra stagione ricca di appuntamenti, proseguendo così la sua attività teatrale volta al mantenimento ed alla diffusione del dialetto locale, il “Giargun” sanremasco .

Con orgoglio, grazie al patrocinio del Comune di Sanremo, Assessorato Turismo e Manifestazioni, organizza anche quest'anno la rassegna di teatro dialettale, dedicata a Nini Sappia socio fondatore, e giunta alla XXV edizione.

In questa edizione, si propongono alcune tra le migliori Compagnie Liguri e Piemontesi e, come sempre, sarà il pubblico a decretare il verdetto, con risate ed applausi. La Rassegna avrà luogo di sabato sera, ore 21 , in Piazza San Siro, e si articolerà in 8 serate ( dal sabato 20 Luglio a sabato 7 Settembre) , nelle quali si esibiranno le sette Compagnie ospiti e, fuori concorso, la Compagnia Stabile nella serata finale; a seguire, si effettueranno le premiazioni.

Oltre alla realizzazione della Rassegna, la Compagnia si esibirà in molti paesi della Provincia, dove riceve sempre il consenso entusiasta degli spettatori. Dal 2009 , presso la propria sede, in Piazza Cassini 13, la Compagnia stabile città di Sanremo organizza, per il suo affezionatissimo pubblico, una serie di appuntamenti cultural-sanremaschi per scoprire, saperne di piu', imparare il nostro dialetto sanremasco attraverso la lettura e l'interpretazione dei suoi maggiori scrittori, con simpatici momenti di “gioco” e la conoscenza dei brani musicali tradizionali. L'iniziativa ha raccolto entusiastici consensi tra sanremaschi (e non) desiderosi di passare serenamente qualche serata e così l’atmosfera gioiosa di ogni incontro ha portato i partecipanti a tentare la recitazione di atti unici e scenette in dialetto, che DOMENICA 23 GIUGNO, alle ore 18, verranno proposte nel “Teatro” all’aperto della Frazione San Giovanni coadiuvati da alcuni attori “professionisti”.Canzoncine popolari chiuderanno la manifestazione , ad ingresso libero, ed alla quale sono invitati: Sanremaschi e sanrefemmine di tutte le età.

Quindi, Signore e Signori, buon pomeriggio a San Giovanni, domenica 23 dalla Compagnia dei Pulastri, figlia legittima della Compagnia Stabile Città di Sanremo, formata da coraggiosi amanti del dialetto che hanno cominciato giocando e si sono trovati a...lavorare, recitando sul serio.