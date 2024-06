Sabreno, domani la presentazione del libro “1924” di Alessandro Bellati

Nell’ambito dello “Swing Corner of the Fortress”, terza edizione, e della mostra “Carta canta…” si terrà giovedì 20 alle ore 17 al Forte Santa Tecla il secondo evento collaterale, questa volta a carattere editoriale. Nella sala “Magazzino di Ponente” domani verrà infatti presentato un recente libro che ben si lega con l’intento di memoria storica dell’iniziativa: s’intitola “1924” ed è scritto dall’autore piemontese Alessandro Bellati. Cento anni fa, nel ’24, nascevano infatti negli Stati Uniti quattro grandi figure della storia del jazz a cui il libro è dedicato: il batterista Max Roach, il contrabbassista Sam Jones, il pianista Bud Powell e la cantante Sarah Vaughan. Un ideale quartetto rievocato in una narrazione avvincente da Bellati, che è anche autore di canzoni, sigle televisive, performer e direttore artistico della rassegna “Impronte Jazz” di Acqui Terme. La presentazione di “1924” prevede anche la proiezione di contenuti audiovisivi. A dialogare con l’autore sarà il fotografo sanremese Lello Carriere, autore delle immagini che impreziosiscono il libro. L’incontro è ad ingresso libero

Mezz’ora prima dell’inizio, alle ore 16,30, il curatore della mostra Freddy Colt sarà a disposizione del pubblico per una visita guidata alle sale espositive guidando in un originale viaggio tra gli spartiti d’epoca e le loro grafiche. Ingresso con biglietto ridotto a soli 2 euro.