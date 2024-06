Arresto Toti, spunta anche l’ipotesi di un patteggiamento per il presidente della Regione

Le eventuali proposte di patteggiamento arriverebbero alla chiusura delle indagini e dunque non prima di questo autunno.

I pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde ne hanno discusso in questi giorni con l'aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e il procuratore capo Nicola Piacente .

Oltre all'ipotesi di un giudizio immediato , c'è anche la proposta di patteggiamento tra le ipotesi al vaglio del pool di magistrati che si occupano dell'inchiesta per corruzione che ha portato, il 7 maggio, agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti .

Negli ultimi mesi la procura ha iniziato a proporre i patteggiamenti, come nei casi dell'inchiesta sulla gestione delle autostrade o per il fallimento della Qui!Group, in un'ottica di snellimento dei maxi-processi.