Ventimiglia: Parodi risponde a Piccolo "Il nostro è l'unico mercato che va avanti nel pomeriggio"

“Lungi da me fare polemica e tutto il rispetto per la categoria degli ambulanti. Nello stesso modo, però, ci vuole rispetto per tutti i cittadini. Comprendo il lavoro duro di un ambulante ma non è il solo che lavora. Ventimiglia è l'unico comune dove il mercato si protrae fino a tardo pomeriggio”.

Sono le parole del Consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi, in risposta al vicepresidente di Anva Confesercenti, Giuseppe Piccolo intervenuto sul nostro giornale (QUI). “Mi domando – prosegue - gli altri comuni non hanno rispetto di questa categoria? Sono stato eletto da una categoria specifica ma credo che in questo caso rappresento il pensiero della stragrande maggioranza, e lo si vede dai sondaggi che stanno girando sui social , dei cittadini ventimigliesi. Da più parti mi viene richiesto provvedimenti ancora più restrittivi di quanto proposto dalla mia mozione. Io credo che anticipare l'orario della chiusura del mercato di un'ora sia un buon compromesso che va verso l'esigenza della cittadinanza e anche degli ambulanti”.

“La mia richiesta è verso un ordinanza che il sindaco può fare – termina Parodi - e non verso un cambio di regolamento, un atto amministrativo che prevede interlocuzioni tra le parti. Tuttavia non mi trovo contrario a confronti purché non siano vincolanti”.