Tempo di Svalutation “brucia” oltre 200 biglietti e prepara il Sold Out al Teatro Romano di Ventimiglia

Sono oltre 200 i biglietti venduti per lo spettacolo “Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show”, che inizierà il proprio tour del decennale dal Teatro Romano di Ventimiglia il prossimo Sabato 22 giugno alle 21.

Lo spettacolo, guidato da Enrico Gallo, performer e imitatore del Molleggiato, non torna in Riviera (dov’è nato) da circa due anni, e vanta tantissimi fans affezionati; per questo i biglietti non tarderanno ad esaurire. La location scelta per iniziare il Tour è la splendida cornice del Teatro Romano di Ventimiglia, con uno show che prevede due ore e mezza senza sosta di musica e intrattenimento, per una serata in cui cantare ed emozionarsi sulle note del cantautore più discusso e amato d’Italia.

L’ingresso è a pagamento, con un biglietto posto unico non numerato a 15 € ( comprensivi di 3 € per l’accesso all’area archeologica). I biglietti sono in vendita:

- Online, cliccando qui

- presso la Gioielleria Isnardi di Ventimiglia, Via Cavour 22/c

- presso il Thun Store di Bordighera, Via Vittorio Emanuele II 138