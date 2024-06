Festival di Sanremo, Carlo Conti torna all’antico: “Meno cantanti in gara e divisione tra Nuove Proposte e Big. Sogno un inizio con Vasco Rossi”

In piano stile Amadeus, anche Carlo Conti sceglie le telecamere del Tg1 per dare le prime indiscrezioni in merito al Festival di Sanremo che verrà.

All’edizione estiva mattutina del Tg il neo conduttore e direttore artistico della kermesse ha svelato i primi pilastri del suo ritorno sanremese.

“Torna la suddivisione tra Nuove Proposte e Big” ha detto Conti. I giovani, quindi, non entreranno nella gara dei cantanti già noti con due competizioni parallele che daranno due vincitori distinti. Nessuna eliminazione (Conti la considera “superata”) e poi il ritorno del Dopofestival che significa una chiusura delle serate entro l’una e, di conseguenza, meno cantanti in gara. Vera svolta rispetto a quanto fatto da Amadeus che aveva castamente aumentato il numero di partecipanti portando le serate a lunghezze mai viste prima.

“Lavoro nel solco di quanto fatto prima da Baglioni e poi di Amadeus - ha concluso Conti al Tg1 - il mio sogno? Un inizio con Vasco Rossi che canta ‘Albachiara’”. Nessuna indiscrezione su chi lo affiancherà alla conduzione sul palco dell’Ariston, ma qualche prima traccia che conferma la sua intenzione di guardare al passato tornando alla gara come l’abbiamo vista prima dell’era Amadeus.