Video Game Therapy e difficoltà psicologiche dei pazienti: due giorni di formazione in Asl 1

Mercoledì e giovedì scorsi, nella seda di Asl 1 a Bussana di Sanremo, si è tenuto il corso di formazione in Video Game Therapy per numerose professionalità (psicologi, medici, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori) del servizio pubblico e privato convenzionato.

Il Dottor Francesco Bocci, psicoterapeuta e fondatore di questo approccio che utilizza il videogioco commerciale in terapia per lavorare sulle difficoltà psicologiche dei pazienti, è stato relatore in entrambe le giornate, spiegando agli operatori presenti le varie fasi del protocollo. I professionisti hanno appreso per quali problematiche specifiche si può utilizzare la Video Game Therapy.

La Dottoressa Ambra Ferrari, che ha conseguito un Dottorato in Educazione nella Società Contemporanea, ha approfondito il tema dell'estetica nel videogioco e dei suoi elementi cardine a livello di struttura, come i sistemi di regole e l'importanza dei vari tipi di narrazione. La Dottoressa Elena Del Fante, psicologa, ha esaminato la letteratura scientifica in merito alla violenza nei videogiochi, oltre a illustrare in che modo il gaming permetta di sviluppare determinate capacità cognitive. Le due giornate hanno previsto delle attività di gruppo per sperimentare su di sé i concetti teorici esposti.



A questa prima fase di collaborazione seguirà una formazione specifica con gli operatori del Me-Lab, il Centro di Promozione Salute e Psicologia Clinica Digitale dell'Asl 1 Regione Liguria in Via Nino Pesce 36 ad Arma di Taggia. La Video Game Therapy è uno degli obiettivi del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027. Il progetto INTEVIDI, sviluppato dal suo Direttore Scientifico Dott. Roberto Ravera e la responsabile della Struttura Semplice di Psicologia Clinica Digitale Dott.ssa Stefania Guasco, ha l'obiettivo di integrare strumenti digitali innovativi per la clinica e la prevenzione. La formazione consentirà ai professionisti dell'équipe di utilizzare questo strumento all'interno dell'ambulatorio dedicato ai giovani nella fascia d'età 13-25 anni che si rivolgeranno al servizio per una presa in carico psicologica.



Per accedere al Me-Lab o chiedere informazioni è possibile chiamare i numeri 0184-534516/338-2014669, o scrivere una mail a me.lab.psicologia@asl1.liguria.it.