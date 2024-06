Sanremo: da dieci giorni è stata finalmente 'liberata' strada Tre Ponti, corso Trento Trieste riaperta a inizio luglio (Foto)

Dopo circa 9 mesi, da una decina di giorni strada Tre Ponti a Sanremo è stata 'liberata'. I lavori, che hanno tenuto sotto scacco la strada che insiste sulle spiagge della zona, sono terminati anche se la strada rimane in condizioni drammatiche.

Nei mesi scorsi i gestori degli stabilimenti balneari avevano evidenziato per preoccupazioni anche se, il tempo che si era instaurato sul Ponente ligure, non ha fatto anticipare una stagione che, in pratica, deve ancora partire.

L’intervento sotto strada Tre Ponti, del tutto simile a quello ancora in atto in corso Trento Trieste, è fondamentale per le nuove tubazioni del Roya 1, che serve tutte le utenze della nostra provincia, tra Ventimiglia e Cervo, sconfinando fino ad Andora e Stellanello.

I lavori, nell’ambito dei finanziamenti PNRR per il potenziamento e rinnovo dell’acquedotto, riguardano il progetto di sostituzione della condotta adduttrice, nella tratta compresa tra la località Tre Ponti e Capoverde. I lavori erano iniziati ad ottobre e dovevano terminare ad aprile. Alcune problematiche li hanno allungati fino a fine maggio e, il 1° giugno la strada è stata finalmente riaperta.

Per quanto riguarda corso Trento Trieste viene assicurato il termine dei lavori entro la prima settimana di luglio anche se non è da escludere che possano finire già entro il 30 giugno.