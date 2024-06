Ospedaletti, primo giorno in Comune per Cimiotti e la sua squadra, Boeri la spunta: sarà in consiglio

Back in office. Primo giorno di lavoro per Daniele Cimiotti, confermato sindaco ad Ospedaletti. Affiancato da Giacomo De Vai, nuovo vicesindaco, e da tutta la sua squadra, quest'oggi, martedì 11 giugno, Cimiotti è tornato ad occupare la poltrona di primo cittadino e a riprendere in mano le redini del paese.

In attesa di ufficializzare la data del primo consiglio comunale, dove avverrà l'insediamento della nuova giunta e dei nuovi consiglieri (potrebbe essere già lunedì 17, ma manca ancora l'ok definitivo, ndr), ad Ospedaletti arriva già il primo colpo di scena. Rispetto a quanto detto nella giornata di ieri, Giorgio Boeri ce l'ha fatta: il candidato a sindaco di Ospedaletti Rinasce sarà nel nuovo consiglio comunale, che sarà così composto: 8 membri di Rilancio e Sviluppo, 3 membri di Ospedaletti Insieme e 1 membro di Ospedaletti Rinasce.

Un passo indietro rispetto a quanto detto ieri, quando Boeri aveva rinunciato alla politica e ad Ospedaletti. "Sarò presente in consiglio: lo faccio per rispetto delle 179 persone che ci hanno votato - spiega - A loro non posso voltare le spalle e sono pronto a fare la mia parte". Poi, ritornando alle votazioni: "Mi è spiaciuto che il nostro progetto non sia stato capito, ad ogni modo sono onorato di rappresentare una fetta di ospedalettesi in consiglio".

Il nuovo consiglio comunale di Ospedaletti

Giacomo De Vai, Roberto Rodriguez, Antonella D'Addazio, Manuel Spinelli, Daniela Gozzi, Giuseppe Lombardo, Simona Cecchetto, Emanuela Salimbeni (Rilancio e Sviluppo). Valentina Lugarà, Maurizio Taggiasco, Alessandro Goso (Ospedaletti Insieme). Giorgio Boeri (Ospedaletti Rinasce).