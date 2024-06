Elezioni Sanremo: tutte le scelte degli elettori, Sindoni il re delle preferenze

Dopo una lunga attesa, sono finalmente arrivati i risultati definitivi delle votazioni per le comunali di Sanremo. Per quanto riguarda le preferenze, la lista che ha ricevuto il maggior numero di voti è stata Anima con 4417 preferenze: in paarticolare a esultare è il capolista Alessandro Sindoni con 966 preferenze, il numero più alto registrato in queste amministrative.

Dietro Anima, con 3041 voti, si posiziona Fratelli d'Italia, dove il capolista Luca Lombardi segna 648 preferenze. Medaglia di bronzo per Sanremo al centro, dove il rappresentante di lista Alessandro Il Grande registra 655 preferenze.

Di seguito i risultati di tutti i candidati nelle liste sanremesi:

Anima (4417)

Alessandro Sindoni 966, Ester Moscato 593, Enza Dedali 356, Giovanni Mascelli 314, Mauro Menozzi 177, Luca Marvaldi 175, Antonio Cavallero 171, Alessandro Marenco 170, Desiree Negri 147, Maura Ghisi 143, Ludovica Mager 141, Fabrizio Ferlito 137, Giovanna Maria Negro 136, Francesco Ciuffi 107, Raffaele Martino 104, Giulia Sepe 101, Disma Renna 96, Giovanni Canale 86, Monica Sfamurri 77, Monica Albarelli 73, Luca Baldassarre 55, Sabrina Mergiotti 54, Roberta Attanasio 34, Paola Di Maria 4 voti.

Fratelli d'Italia (3041)

Luca Lombardi 648, Antonino Consiglio 370, Elisa Balestra 259, Davide Verrando 204, Ethel Moreno 193, Luigi Muscio 164, Matteo Morini 148, Elisa Spizzo 141, Sara Astolfi 137, Claudia Rodini 135 voti, Fabrizio Cravero 99, Diana Meduri 85, Lorena Pallini 77, Fabrizio Parrino 76, Francesco Nola 60, Antonio Marchese 54, Francesca Stea 44, Silvano Cibien 32, Stefano Bianchi 24, Giuliana Rubini 22, Gino D’Orazio, Amedeo Manfredini e Yelena Vtulkina 20 voti, Fulvia Proia 9.

Sanremo al centro (2731)

Alessandro Il Grande 655, Adriana Cutellè 474, Silvana Ormea 232, Giuseppe Faraldi 204, Sara Tonegutti 156, Caterina Pireri 138, Marco Viale 136, Mario Robaldo 130, Simona Moraglia 128, Giorgio Trucco 84 voti, Lorenzo Sicignano 76, Patrizia Acquista 62, Flavio Di Malta 57, Oussama Sobhi 52, Gianluigi Borriello 33, Paola Raffaglio 31, Aligi Comignani 30, Sonia De Masi e Mostafa El Khayari 21 voti, Melania Celestino 6 preferenze, Valentina Gullo 3 voti, Giovanni Battista Benza 1, Giorgiana Gilardoni 1. Presente in lista anche Diego D'Alesio.

Idea Sanremo (2006)

Davide Giovanni Bestagno 388 voti, Massimo Donzella 380, Alesssandra Pavone 324, Umberto Bellini 172, Silvia Marcuzzo 116, Paolo Masselli 91, Silvia De Nardi in Crotta 83 voti, Federica Fava 72, Michele Gandolfi 50, Sergio Maiga 44, Fabrizia Cernuto 36, Maria Giovanna Svara 33, Lorenzo Vigo 27 voti, Maria Luisa D’Agostino 26, Paolo Gridi 26, Elena Lupi 25, Cristiano Galati 24, Marinalva De Jesus Carvalho 18, Franco Cicognini 17, Mirna Biancheri 15, Fulvio Castelluzzo 14, Giulia Catapano 10 voti, Fabiana Valenziano 9, Ugo Campagna 6.

Andiamo! (1822)

Massimo Rozzano 240, Francesca Zoccarato 198, Silvia Calcagno 173, Antonio Fera 155, Elio Bossi 124, Maria José Sciortino 103, Federica Cozza 102, Michela Musizzano 100, Mario Rolando 73, Vincenzo D’Agostino 69, Olmo Romeo 65, Stefano Benza 58, Giorgio Oddo 56, Mildred Del Rocio Bermeo 48 voti, Andrea Di Blasio 46, Thomas Fero 42, Daniele Moraglia 32 voti, Arben Deliu 30 , Ivan Paolo Allocca 24, Luciano Rossi 21, Carla Camillò 20 voti, Fabrizio Taricco 19, Olga Dolgikh 16, Carmelo Gammacurta 8 voti.

Sanremo Domani (1628)

Marco Damiano 234, Monica Rodà 220, Rebecca Piana 194, Claudio Battaglia 119, Gianluigi Amici 105, Althea Lattuada 93, Fulvio Bruno 91 voti, Bruno Marra 83, Nicholas Capurro 79, Francesco Ghilardi 77, Antonio Sorano 65, Alessio Palladini 43, Elena Benetazzo 38, Raffaella Canessa 36, Angelo Tirone 34, Barbara Piro 29, Alberto Pezzini 25, Roberta Di Luzio 16, Alessia Pavone 12, Francesco Artuso, Letizia Balsamo e Hamza Abdelouahid 9, Giuseppe Franco Giordano 7. Loredana Nocera 1.

Generazione Sanremo (1546)

Vittorio Toesca Caldora Di Castellazzo 242, Laura Serra 208, Morena Fellegara 188, Massimo Ghione 127, Spartaco Fragomeni, Piero Calista 88, Emilio Piercarlo Borgo 85, Claudia Manti 64, Claudia Farfalla 63, Massimiliano Moroni 61, Noemi Angelini 67, Christian Gullone 43, Sergio Bruera 37, Pier Emilio Caralabona 33, Monica Casazza 31, Alessandra Delministro e Monica Schellino 24, Alessandro Di Liberto e Giorgia Morena 20, Maria Grazia Valente 12, Cristina Barisone e Anna Rita Cavone 10, Gianfranco Testa 8. Presente in lista anche Chantal Novello.

Lega (1478)

Daniele Ventimiglia 531, Teresa Trentinella 251, Alessio Graglia 144, Stefano Isaia 139, Beatrice Finamore 77, Andrea Bonfà 49, Emanuela Campione 44, Umberto Riccio 42, Daniela Patrucco 28, Alessandro Burato 27, Massimiliano Pighi 24, Federico Bartolotta 21, Alessia Mistrella 19,Marco Rossi 15, Mirko Giudici 13, Rita Lopez Zoila e Gian Piero Mariotto 10, Emanuela Fazio 8, Simone Vescio 6, Francesco Villari 5, Massimo Lanteri, Vyvian Lipp e Arabelle Wiggins 4, Andrea Colombo 3.

Forza Italia (1405)

Patrizia Badino 468, Andrea Artioli 268, Simone Baggioli 237, Twiggy Isaia 135, Roberto Verrando 72, Chiara Manitto 25, Isabella Piergiovanni 24, Angelamaria Marano 19, Mimmo De Leonibus 17, Roberto Pecchinino 15, Thomas Casabianca, Federico D'Alessandro e Laura Platano 13, Eugenio Donato e Fulvio Marchese 11, Antonietta Mauriello e Aliki Stavrides 8, Pier Franco Mosca 7, Margherita Caparro e Simona Masocco 6, Andrea Cetraro 5, Umberto Bastianoni e Rina Gara 4. Presente in lista anche Mario Ficarra.

Partito democratico (1011)

Marco Cassini 114, Lucia Carmela Artusi 113, Maurizio Caridi 96, Anna Russo 86, Francesca Antonelli 66, Sandro Cum 62, Castriot Cani e Stefania Russo 60, Liliana Di Falco 54, Demetrio Messineo 47, Alessandra Pozzato 42, Paola Peluso 34, Federico Maria Almerighi 30, Anna Maria Ferrari 28, Lorena Moraldo 22, Michele Rella 20, Ida Schiavi 18, Gianni Diurno 14, Monica Bersanetti e Monica Pizzo 12, Federico Tavarelli 10, Roberto Barbaruolo 5, Morena Giraldo 4, Giuseppe Cosma 2.

Progetto comune (997)

Fabio Ormea 305, Ersilia Ferrante 93, Giulia Longo 83, Robert Von Hackwitz 66, Martina Cesari Baldrighi 54, Alessandra Giussani 53, Alberto Pin 50, Adriano Ghirardo 39, Carlo Olivari 32, Alessandra Savona 30, Davide Fassola 28, Deborah Pollastri 27, Giovanni Gottardo 24, Helena Nesta 19, Laura Allegretti e Gianluca Pagot 16, Paolo Germano 15, Daniela Lantrua e Laura Ragusa 14, Michela Uccellini Rocca 8, Julien Simonpieri 4, Sergio Bagnoli e Giuseppe De Pasquale 3, Hamza Hadjazi 1.

Forum Sanremo (973)

Giuseppe Sbezzo Malfei 156, Luigi Marino 150, Anna Roberta Di Meco 147, Giuseppe Zaoli 145, Ebe Malagoli 104, Lucrezia Dalmasso 88, Alberto Guasco e Davide Salvi 25, Andrea Amedeo Palladino e Simona Rossi 21, Marco Tirotta 20, Stefania Orrù 18, Enrico Moraglia 15, Gaetano Terzo 10, Marco Siccardi 7, Andrea Pallanca 6, Paolo Magna 5, Allegrina Micolucci e Piera Bonini 3, Renato Giordano 2, Massimo Bova e Carla Solinas 1, Luisa De Donato e Francesca Alonzo 0.

MoVimento 5 stelle (363)

Lorenzo Trucco 47, Valentina Rocca 42, Mnuel Rovere 39, Gino Marcotulli 36, Danielle Di Fabrizio 31, Eugenia Ruffo 28, Jacopo Terrenzi 27, Marzia Di Paolo 21, Anna Fiornia 20, Marco Marroncelli e Luca Aclasto 19, Gianfranco Di Giorgio 11, Giuliano Troiso 8, Michela Goia 7, Lorena Andreetto 4, Fabiola Delicati 3, Gioacchino Puccia 1. Presente in lista anche Annamaria Giuliano.

Indipendenza! (142)

Melissa Sanapo 30, Carlos Armando Gadea Ygreda 22, Emanuele La Milia e Carlo Antonio Luberto 14, Beatrice Valli 12, Maurizio Bellesia e Eligio Maremotto 11, Giampaolo Prevosto 8, Stefania Lombardi e Sofia Serrano Jimenez 3, Lidia Essina, Maria Grazia Margari, Paola Morabito, Filippo Pellegrino, Massimiliano Spina e Valerio Verroca 2, Alessandro Calderoni e Patrizia Gorlero 1. Presenti in lista anche Valentino Bonsignore, Mauro Giovanni Di Liberto, Saverio Loi, Roberto Pardini, Luca Rangoni, e Victoria Yuksel.

Sanremo 24 (96)

Cabrini Antonella 30, Danieli Sara 16, Di Malta Salvatore 10, La Rocca Antonio 8, Sangregorio Nicolò 6, Zunino Marcella 5, Scesa Lucia 5, Marano Bruno 5, Latini Mirko 4, Trombini Marco 4, Marsili Mauro 2, Spagnolo Maria Teresa 1. Presenti in lista Rossi Giovanni Antonio, Sperta Roberto, Ferrante Francesco, Gitu Veronica, Gandolfo Jole.

Udc (44)

Colantonio Enzo 38, Fagnani Anna Maria 5, Pupuche Irma Matilde 1. Presenti in lista anche Galati Andrea Marcello, Tonengo Elena, Carini Paolo, Spallarossa Roberta Maddalena Olimpia, Granziera Gabriel, Piscitello Giuseppa, Vallebona Carla Patrizia, SanninO Francesco, Alberti Carla, Pentimalli Mario, Palazzolo Giovanni, Periche Eusebio Cristina Ofelia, Scifo Jose Ignacio.