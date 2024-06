Ventimglia, successo per lo spettacolo di continuità alla scuola primaria di Nervia (foto)

Come tradizione, si è svolto anche quest’anno, presso la Scuola Primaria di Nervia(IC 2 Cavour, Ventimiglia) lo Spettacolo di continuità che unisce gli alunni delle classi quinte, che si accingono ad affrontare la nuova avventura della Scuola secondaria, e gli alunni di cinque anni della Scuola dell’Infanzia, in un ideale passaggio del testimone. Lo spettacolo, a cui hanno partecipato con entusiasmo i piccoli-grandi attori, coordinati dalle insegnanti e sostenuti da un pubblico calorosissimo, ha messo in scena una personale rilettura del Mago di Oz. Questa storia ha entusiasmato ed emozionato, fin dalle prime pagine, gli alunni di quinta che, insieme alle loro insegnanti, hanno deciso di raccontarla, interpretarla e drammatizzarla, condividendola con i bambini della scuola dell’Infanzia. È stato un modo per riflettere sul cammino compiuto insieme e sul percorso di crescita realizzato in cinque anni di scuola primaria.

Il Mago di Oz ha permesso di cogliere e comprendere appieno il messaggio che le maestre vogliono lasciare loro: “Camminate sul sentiero dorato, lasciatevi guidare dalle vostre insegnanti, credete in voi stessi, siate coraggiosi, diventate e siate amici, collaborate e condividete, perché solo così raggiungerete i vostri obiettivi”.

È stato un pomeriggio di festa, di allegria e di commozione, che ha unito in un grande abbraccio ideale gli alunni, le insegnanti, le famiglie e la Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 2 Cavour di Ventimiglia, Dott.ssa Antonella Costanza, che sostiene sempre calorosamente iniziative di questo tipo.