Pochi giorni all'uscita ufficiale del probabile inno 'Sanremo sogni ed emozioni' di Ferdinando Mongelli

Mancano pochi giorni all'uscita del brano ‘Sanremo sogni ed emozioni’, che si propone come inno della città dei fiori.

Composto e arrangiato dal musicista sanremese Ferdinando Mongelli è collegato a una fantastica iniziativa no-profit che vede coinvolti ventotto cantanti e quattro musicisti tutti rigorosamente nati o residenti nella città matuziana, per un prodotto 100% made in Sanremo.

“Non mi sento immodesto – dice Ferdinando Mongelli - se affermo che da questa unione di collaborazioni sta nascendo un prodotto di altissimo livello, nulla viene lasciato al caso. Quindi ‘Sanremo sogni ed emozioni’ è anche un'occasione per evidenziare che a Sanremo ci sono tanti talenti bravissimi. E non vogliamo fermarci qui. Chi ci vieta di sognare che questa canzone venga riconosciuta come inno ufficiale di Sanremo? Oppure come prossima sigla del Festival di Sanremo? Noi siamo pronti per quel giorno e lavoreremo anche per questo. Era un mio grande desiderio omaggiare così la nostra città, ci pensavo da molti anni. I lavori procedono a pieno ritmo. Sono state completate le registrazioni dei vari musicisti: batteria, basso, chitarre, archi e tastiere; ora manca poco per finire quelle dei cantanti”.

“Un piccolo aneddoto. Siccome questo brano ha uno stile e un'atmosfera festivaliera – prosegue Mongelli - ho voluto fortemente l'inserimento dei violini, sempre così importanti e presenti in tutte le edizioni dei vari Festival di Sanremo. Praticamente un marchio dello stile musicale sanremese. E per questo è stata preziosissima la partecipazione di Cristina Silvestro, violinista dell'orchestra di Sanremo e del Festival. Con la tecnica delle sovraincisioni in studio siamo riusciti a ricostruire un'intera sezione di archi. Il risultato è davvero molto realistico e meraviglioso e non vedo l'ora di farvelo ascoltare”.

Al progetto hanno anche partecipato i mitici Sanremezzi il gruppo musicale goliardico che spopolava a Sanremo negli anni '90. “Una mia piccola soddisfazione personale – termina Mongelli -riuscire a organizzare in questa occasione la loro reunion seppure parziale. In quel periodo mi occupavo della produzione delle musiche dei loro spettacoli e ritrovarci nuovamente in studio per lavorare su una canzone come ai vecchi tempi è stato davvero molto emozionante”.

L’inno dovrebbe essere tutto pronto per fine giugno, video compreso. Ecco la lista in ordine alfabetico di tutti gli artisti partecipanti.

I cantanti: Daniele Capozucca, Alessia Cava, Patrizia Fanfani, Flavia Ferraro, Manuela Gaslini, Selena Gaslini, Chistian G., Kiki, I Sanremezzi (Alberto Asseretto, Luca Lombardi, Roberto Oliva e Fabrizio Rossi), Gaetano Labalestra, Barbara Lacchetta, Davide Lambiase, Emilia Latella, Matteo Lavagna, Andrea Mangiameli, Alessandra Mari, Raffaella Mellace, Bea Molatta, Georgia Mos (in attesa di conferma), Dafne Muccio, Alex Penna, Paolo Pippione, Alessia Rinaldo, Paolo Rossi e Marida Semiglia. I musicisti: Steve Foglia batteria, Fulvio Gaslini basso e chitarra, Cristina Silvestro violino e Ferdinando Mongelli pianoforte e tastiere.

Ed ecco in anteprima il testo della canzone.

Sanremo sogni ed emozioni (Musica: F. Mongelli - Testo: F. Mongelli)

Sanremo

Città di mare musica e canzoni

dove nascono tra i fiori mille nuovi amori

sotto l'ombra della palma il leone ci sorride

e guarda quei gabbiani che

volano nel blu sempre più blu

[Ritornello]

Sanremo

Città dei sogni e delle emozioni

Sanremo

Dove la musica suona nel cuore

Sanremo

Ti cantiamo con tutto il nostro amore

Sanremo

Sanremo

E là dove brilla il Casinò

tra le stelle del Festival

e il Corso Imperatrice

una bellezza che non svanisce

e la vecchia cara Pigna dai caruggi incantati

sopra il mare adornato dai carri fioriti

[Ritornello]

Sanremo

E guarda quei gabbiani che

volano nel blu sempre più blu

fascino intramontabile