Elezioni europee: Stefano Balleari quasi sicuramente fuori dal Parlamento europeo

Non arrivano buone notizie per Stefano Balleari al Parlamento Europeo: per il candidato ligure di Fratelli d'Italia si prospetta l'esclusione da Strasburgo.

Per quanto la lista abbia ottenuto un buon risultato, aumentando di due punti percentuali il risultato delle ultime votazioni, il totale ottenuto non basteràprobabilmente a Balleari per entrare nel Parlamento Europeo: il candidato genovese è infatti attualmente decimo tra i rappresentanti di FdI, e in base ai punteggi ottenuti solamente i primi otto della lista potranno ottenere la poltrona. Considerando la rinuncia di Giorgia Meloni, si scalerà fino al nono posto, che comunque non basterebbe a Balleari per poter esultare.

Poche centinaia di voti a impedire al ligure di raggiungere Strasburgo, a meno di clamorose rinunce, anche se come detto in Liguria la risposta verso Fratelli d'Italia è stata buona, soprattutto nel capoluogo regionale, ma non abbastanza per permettere a Balleari di esultare.