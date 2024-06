Elezioni Europee: anche nella nostra provincia crollo dell'affluenza e Fratelli d'Italia primo partito

Si è concluso lo scrutinio in tutti seggi della nostra provincia per le elezioni Europee, in attesa di riaprirli per le Amministrative.

Anche nell’imperiese si conferma Fratelli d’Italia il primo partito con il 33,41% dei voti ottenuti, davanti al Partito Democratico che si ferma al 18,76%. A seguire la Lega con il 12,29%, Forza Italia-Noi Moderati-Ppe con il 10,62, il Movimento 5 Stelle 8,08, Alleanza Verdi Sinistra 6,37%, Stati Uniti d’Europa 3,41%, Pace Terra Dignità 2,87%, Azione 2,68%, Libertà 0,94%, Alternativa Popolare 0,39% e Rassemblent Valdotan 0,19%.

In attesa di conoscere gli eletti, in Fratelli d’Italia 10,994 voti sono andati a Giorgia Meloni mentre Stefano Balleari ne ha ottenuti 1.623 e Carlo Fidanza 1.029. Nel PD leader Brando Benifei con la sanremese Lucia Artusi che ne ha ottenuti 1.590 (3.015 nella Circoscrizione Nord Occidentale). La Lega ha visto Roberto Vannacci con 3.254 voti e il genovese Francesco Bruzzone a quota 1.772.

A Sanremo, dove cresce l’attesa per lo scrutinio delle Amministrative, Fratelli d’Italia ha ottenuto il 35,80%, davanti al Partito Democratico con il 17,21%, Lega 12,51%, Forza Italia 10,42%, M5S 8,05%, Alleanza Verdi e Sinistra 5,80%, Stati Uniti d’Europa 3,31%, Azione 2,86, Pace Terra Dignità 2,57%, Libertà 0,92%, Alternativa Popolare 0,40% e Rassmblent Valdotain 0,14%.

Da evidenziare il crollo dell’affluenza al voto, passata dal 60,39% delle precedenti Europee al 49,83% di quest’anno, confermando la scarsa fiducia degli italiani nelle consultazioni elettorali. Un calo leggermente meno evidente nelle Amministrative che, tra tutti i comuni imperiesi interessati dal voto, ha visto il 59,18% degli aventi diritto recarsi alle urne, comunque in calo rispetto al 64,27% di 5 anni fa.

Oggi pomeriggio alle 14.30, lo ricordiamo, il via allo scrutinio (per le Europee si partirà stasera alle 23) e, sul nostro giornale e sui nostri canali Facebook e YouTube, Sanremo News sarà in diretta fino a sera dal ‘B.I.G.’ di piazza Bresca con ospiti, commenti e risultati. Previsti collegamenti anche con Camporosso, Ospedaletti e diversi comuni della nostra provincia interessati dal voto Amministrativo.