Elezioni comunali, Alessandro Lantero è il nuovo sindaco di Vallebona (Foto)

Vallebona sceglie la continuità. Alessandro Lantero è il nuovo sindaco. Ha sconfitto l'avversario Gianni Ferrari.

Alessandro Lantero si è presentato per il ruolo di sindaco con la lista 'Per Vallebona'. Al suo fianco si sono candidati come consiglieri il sindaco uscente Roberta Guglielmi, l'impiegata Arianna Guglielmi, il funzionario comunale Dario Grassano, l'orientatore didattico Claudio Myllera, l'impiegato Francesco Ivan Albanese, la casalinga Benedetta Tezza, l'imprenditrice Oana Petronela Nechifor, il geometra Marco Rantino, l'imprenditore agricolo Fabrizio Laiolo e il Tree Climber-giardiniere Riccardo Madafferi.

Gianni Ferrari ha deciso di candidarsi a sindaco con la lista 'Insieme per Vallebona' composta dal floricoltore Giorgio Biamonti, dal falegname Alessandro Gazzoni, dal geometra Marcello Pallanca, dal gommista Francesco Strangio, dall'autista soccorritore Fabio Melis, dall'insegnante Alessia Musso e dal barman Agostino Raso.